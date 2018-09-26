Алексей Навальный, оппозиционер Путину, о котором мечтали на Западе... но не в России

Жан-Робер Равио, доктор политических наук, представляющий отделение славянских исследований, а также Лабораторию изучения современной России Университета Париж X - Нантерр, дал интервью изданию Atlantico.fr.

"Навальный не является политическим оппозиционером в том смысле, что он политик, способный претендовать на то, чтобы быть избранным и олицетворять альтернативу власти. Бесспорный лидер изобличения коррупции в российских верхах на данный момент отстранен от политической игры, ему запрещено выставлять свою кандидатуру на выборах по причине судебных приговоров, связанных с протестными акциями, чаще всего проводимыми в тех общественных местах, на которые был наложен запрет", - поясняет Равио.

"Сегодня Навальный встал на сторону радикальной оппозиции, не имеющей доступа к электоральной игре. Он стремится усилить свою легитимность вождя перед самыми молодыми поколениями, главным образом вне больших столичных городов, и завоевать менее "буржуазно-богемную" публику. И добился определенного успеха", - считает эксперт.

"Как я уже сказал, Навальный вступил в оппозиционную логику, но не в правительственную или президентскую политику, в оппозицию режиму как таковому. Подобная радикальность усиливает кредит доверия к нему со стороны радикалов, однако отдаляет его от выборов и тем самым от дебатов, касающихся политики правительства и государства, именно в то время, когда эти дебаты весьма острые. Будучи оппозиционером к режиму, Навальный выступает против коррупции в верхах, он не критикует, к примеру, экономическую или социальную политику. Между тем россияне ожидают от оппозиции высказываний как раз по этим вопросам. Они ждут именно политической оппозиции, а не оппозиции "режиму" вообще, они вряд ли готовы выступить против существующего режима целиком", - анализирует Равио.

"Алексей Навальный не является "главным оппозиционером Путину". Такая формулировка как-то была произнесена и теперь ходит по кругу в западных СМИ, однако, строго говоря, она лишена всякого смысла. Кстати, ни один из сторонников Навального сегодня так его не назвал бы! Речь идет об ошибке, происходящей из-за глубокого незнания российской политической системы. Не вырисовывается никакого "главного оппозиционера", настолько фигура Путина продолжает - и несомненно продолжит - возвышаться над российской политической жизнью", - полагает собеседник издания.

"В сегодняшней политической оппозиции нет протеста против "режима" и, по сути, против самого Путина, однако все острее проявляется протест против экономической и социальной политики. Начиная с недавней крайне непопулярной пенсионной реформы, которая предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет в стране, где средняя продолжительность жизни мужчин составляет 64 года..." - подытоживает Равио.