У Европы наконец появился повод бросить вызов доллару

План обхода санкций против Ирана может стать испытанием для американского господства в мировой финансовой системе, считает колумнист Bloomberg Леонид Бершидский.

"Поскольку все больше европейских компаний бегут из Ирана после повторного введения санкций США, американцам может захотеться списать со счетов усилия Европы по спасению иранской ядерной сделки. Но мудрее будет не поддаваться этому искушению. Новый план Германии, Франции, Британии, Китая и России по созданию специальной финансовой инфраструктуры для сотрудничества с Ираном может убедительно бросить вызов давнему мировому господству доллара США", - пишет автор статьи.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини дала понять, что Германия, Франция и Великобритания создадут международного финансового посредника с господдержкой, который будет работать с компаниями, заинтересованными в операциях с Ираном и его контрагентами.

"Такие операции (надо полагать, в евро и фунтах стерлингов) не будут видны американским властям. Европейские компании, работающие с государственным посредником, технически, возможно, даже не будут нарушать американские санкции в нынешнем варианте. Эта система, вероятно, будет открытой также для России и Китая", - предполагает Бершидский.

"Европа таким образом обеспечит инфраструктуру для законного, безопасного нарушения санкций и гарантии того, что о транзакциях не будет сообщаться американским регуляторам. Вводить санкции против "специального целевого механизма" будет бессмысленно, потому что у США не будет возможностей узнать, кто и почему с ним взаимодействует", - отмечает автор статьи.

Все, что США могут сделать, это наложить санкции против центральных банков стран-участниц или SWIFT, добавляет журналист. Однако это лишь ускорит усилия Европы по созданию защищенной банковской инфраструктуры, что вполне может быть конечной целью европейцев, Китая и России.

Усилия по подрыву доллара в конечном счете не сводятся к Ирану, отмечает автор. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер недавно призвал укрепить роль евро в мире и отойти от традиционных долларовых расчетов в международной торговле. "Россия и Китай давно добиваются того же, но только вместе с Европой, родиной второй мировой резервной валюты, у них есть шанс оспорить американское господство", - пишет Бершидский.

Убедит ли "механизм специального назначения" европейские компании вернуться к бизнесу с Ираном, предстоит увидеть. Учитывая, какая широкая зона досягаемости у правоохранительных органов США, здесь все еще остаются риски. "Тем не менее, некоторые фирмы поддадутся искушению испытать новую инфраструктуру, и общественность вряд ли об этом узнает. Как бы то ни было, Европе, США и России стоит провести эксперимент со свободным от доллара бизнесом", - считает автор.

"Международное господство ни одной валюты не длилось вечно, и нет оснований для того, чтобы доллар США стал исключением из этого правила. Уверенность Трампа в своей способности обратить доллар в оружие против противников и упрямых союзников может в конечном итоге обернуться против США, поскольку попытки сместить доллар с его пьедестала становятся все более серьезными", - резюмирует Бершидский.