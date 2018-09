26 сентября 2018 г. Спенсер Акерман | The Daily Beast Дело нешуточное: судя по речи в ООН, Трамп мнит, что он начальник, а все на свете - его подчиненные "Дипломаты и главы государств со всего мира посмеялись над похвальбой президента Трампа, заявившего: "Я достиг большего, чем любая администрация в истории нашей страны", - пишет The Daily Beast. "Трамп, стоя на трибуне на сессии Генассамблеи ООН, стойко выдержал критику: "Не ожидал такой реакции, но это ничего", а затем с сонным видом прочел воинственный 35-минутный доклад о том, что международное сотрудничество - это угроза Америке", - повествует журналист Спенсер Акерман. Издание вспоминает сессию Генассамблеи в 2017 году: "В прошлом году Трамп произнес речь калибра митингов "Вернуть Америке былое величие", защищая "суверенитет", - речь, в которой звучали отголоски одного из обращений Владимира Путина к Генассамблее. На сей раз Россия удостоилась одного мимолетного упоминания, но в остальном Трамп в своем выступлении во вторник утром еще мощнее развивал тему суверенитета, как и обещали высокопоставленные лица из его администрации, он противопоставлял "независимость" "глобальному управлению, контролю и господству". Издание полагает: "Стержнем речи Трампа и его взгляда на глобальную политику в более широком смысле была политика господства, излагающая свою повестку дня путем приписывания ее своим врагам. Не говорите Америке, что ей делать, сказал Трамп, потому что каждая страна "имеет право следовать своим обычаям, убеждениям и традициям. США не будут говорить вам, как жить, как работать или как поклоняться богам". По мнению издания, своей речью Трамп хотел сказать, что именно он диктует миру условия. Автор полагает, что Трамп изобразил ситуацию так: "Америка - жертва мира, который она финансирует и защищает, но не видит от него ни любви, ни благодарности. Послушать Трампа, так Америка не хочет от мира ничего - просто чтобы ей дали жить спокойно; но тут не учитываются фундаментальные дисбалансы сил в пользу Америки, которые Трамп хочет упрочить". "В ООН Трамп делает ставку на то, что оседлал волну национализма в развитых странах - волну, которая достаточно мощна, чтобы сопротивляться умеренным силам международных институтов", - заключает издание. И над этим в Генассамблее никто не смеялся, подчеркивает автор. Источник: The Daily Beast