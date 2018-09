26 сентября 2018 г. Эндрю Дезидерио | The Daily Beast Рэнд Пол хочет снять с России часть санкций Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол готовит поправку, направленную на снятие санкций с российских парламентариев, сообщает журналист The Daily Beast Эндрю Дезидерио. Поправка будет представлена на заседании сенатского комитета по международным отношениям в среду. Она предусматривает отмену санкций в отношении членов Федерального Собрания России, если Москва согласится снять свои санкции с определенных американских конгрессменов. Однако комитет не готов снимать санкции в обмен на подобные уступки, отмечается в статье. С возражениями выступает уже как минимум один сенатор. Джин Шахин из Демократической партии, которой в прошлом году было отказано в российской визе, сказала The Daily Beast: "Спасибо, но нет. Как сенатор, находящийся под санкциями Кремля, я не вижу абсолютно никакой необходимости в этой поправке и глубоко убеждена, что санкции в отношении российского руководства должны усиливаться, а не ослабевать. Поскольку Кремль продолжает атаковать наши институты и демократию, эта поправка станет капитуляцией перед агрессией Путина". "Пол направил свои усилия на смягчение санкций после возвращения из Москвы в прошлом месяце", - сообщает автор статьи. Во время этой поездки, которую он совершил без коллег, Пол встретился с российскими чиновниками и передал письмо от Трампа к Путину. Белый дом впоследствии заявил, что оно было написано по просьбе Пола. Он встретился с Михаилом Горбачевым, а также час совещался с председателем Комитета СФ по международным делам Константином Косачевым. Как сообщили в канцелярии Пола, сенатор предложил Косачеву, которому запрещено въезжать в США, отправить в Капитолий российских парламентариев для встречи с американскими коллегами. "Предложенная Полом поправка станет первым шагом к тому, чтобы сделать возможным приезд этих россиян в США, - отмечается в статье. - Поездку Пола оплачивал Институт Катона - либертарианский аналитический центр". Замглавы аппарата сенатора Серджио Гор сообщил The Daily Beast: "Сенатор Рэнд Пол полагает, что для глобального мира жизненно важны диалог и дипломатия. Важно помнить о том, что США и Россия обладают 90% всех ядерных вооружений. Хотя мы много в чем можем не соглашаться, мы не сможем устранить эти разногласия, если обе стороны не ведут диалог". Источник: The Daily Beast