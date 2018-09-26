Среди мужчин больше дураков и гениев, чем среди женщин?

"С 1901 года 97% Нобелевских премий в научных областях получены мужчинами", - отмечает журналист испанской El Pais Мануэль Анседе. "99% из 100 лучших шахматистов в мире - мужского пола. 99% кинокомпозиторов - тоже мужчины. Но в то же самое время в Испании 90% бездомных и 92% заключенных - мужчины", - говорится в статье.

Издание поясняет: "Со времен Дарвина существует спорная теория - гипотеза повышенной вариабельности мужчин, которая гласит, что у многих видов животных черты самцов отличаются большей вариабельностью, чем черты самок; возможно, это объясняет, если верить самым простым интерпретациям, почему среди предполагаемых успешных людей и среди предполагаемых неудачников преобладают мужчины, а не женщины".

Газета сообщает о новом исследовании, которое было проведено для проверки гипотезы. Специалисты по эволюционной биологии Роуз О'Ди и Синидзи Накагава изучили оценки 1,6 млн учащихся по всему миру. И вот вывод: у учащихся мужского пола вариабельность результатов обучения действительно выше, чем у учащихся женского пола. "Однако эта разница невелика. А по естествознанию и математике - ниже, чем по другим предметам вроде языков и истории", - поясняет О'Ди, сотрудница Университета Нового Южного Уэльса (Австралия).

"Согласно статье, опубликованной в свежем номере Nature Communications, если среди учащихся, изучающих точные и естественные науки, выбрать 10% самых лучших, то количество мужчин и женщин среди этих 10% будет одинаковым", - сообщает газета. "Утверждение, что дефицит женщин на факультетах точных и естественных наук, технологий, инженерии и математики объясняется малочисленностью женщин с соответствующими способностями к учебе, не подтверждается фактами", - заключила О'Ди.

В исследовании учтены оценки 820 тыс. учащихся женского пола и 827 тыс. учащихся мужского пола с 6 лет до студенческого возраста. Подтвердилась старая истина: учащиеся женского пола в среднем получают более высокие оценки, чем учащиеся мужского пола - выше на 6,3%. Но среди учащихся мужского пола вариабельность оценок на 11% выше, чем среди учащихся женского пола.