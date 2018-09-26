Враг моего врага

Симпатию к "Альтернативе для Германии" (АдГ) питают в первую очередь евреи - выходцы из России. Через несколько дней планируется создание группы "Евреи в АдГ", сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Нужно быть слепым и глухим, чтобы не почуять антисемитские настроения, царящие в АдГ, - отмечает автор публикации Маттиас Александер. - (...) Не оставляют сомнений в их наличии и заявления отдельных ведущих политиков партии, того же Бьерна Хеке, не говоря уже о публицистическом окружении АдГ. Там курсируют теории заговора, основная суть которых сводится к тому, что именно евреи стоят за "массовым наплывом мусульман", их цель - разрушение христианской Европы".

По оценкам бывшего члена АдГ из Северного Рейна - Вестфалии, треть членов партии разделяет антисемитские воззрения, передает FAZ.

"Если руководство партии заявляет о солидарности с Израилем, то в этом усматривается, как правило, антимусульманский подтекст. Израиль становится страной, которая якобы демонстрирует, как следует отвечать на исламский вызов", - передает Александер.

Именно наличие этого якобы единого врага в лице ислама подогревает симпатии евреев в отношении АдГ, говорится в статье.

По мнению Саши Стравски, который сообщает на интернет-платформе Honestly Concerned о проявлении ненависти к евреям по всему миру, АдГ симпатизируют прежде всего евреи, приехавшие из России. "Это может быть связано и с позицией партии в отношении России. Но на первый план выходит беспокойство, связанное с мусульманским антисемитизмом. Кроме того, Стравски отмечает, что приехавшие в Германию евреи недовольны тем, что, по их мнению, беженцы из мусульманских стран получают от государства больше помощи", - передает издание.