26 сентября 2018 г. Эмине Сейнер | The Guardian На вашей гире нарисована женская грудь? Почему 2018-й - год товаров с сиськами "После засилья единорогов и увлечения ламами появилась новая, уже не такая "детская" тенденция в дизайне - изображения женской груди. Пышный или отвисший бюст, одна грудь или две - мода и декор воспевают женские перси", - пишет журналистка The Guardian Эмине Сейнер. Издание перечисляет: изображения грудей можно увидеть на постельном белье, на бокалах, на футлярах для мобильников, на постерах, на гирях для кросс-фитнеса. "У вас есть острая потребность уцепиться за гигантскую надувную сиську в бассейне? У нас есть то, что вам нужно", - пишет автор. Издание также рассказывает о начинании английской художницы Эммы Лоу: ее мастерская изготавливает глиняные "сиськогоршки" на заказ "во славу реальным телам и в поддержку нейтрального отношения к своему телу". Это горшки со скульптурными изображениями грудей, причем натурщицами служат сами заказчицы. "Главное, что это не изображения "идеальных", сексуализированных грудей. В моде незамысловатые графические рисунки, полные юмора, отражающие разнообразие женских фигур и все более популярное движение, призывающее принимать свое тело таким, какое оно есть. Они также могут быть феминистскими и бунтарскими, совсем как первая "футболка с сиськами" от Вивьен Вествуд в 1976 году, с изображением груди", - говорится в статье. "По-моему, это значит: "Мы горды тем, что мы женщины", - комментирует тенденцию Джемма Паркер, представительница британской компании Never Fully Dressed. Источник: The Guardian