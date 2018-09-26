Отравление в Солсбери и подозреваемые: российские спецслужбы ищут "утечки" после серии ляпов разведки

Три недели назад Великобритания объявила имена подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери. Проекты Bellingcat и The Insider - "работающие с открытыми источниками сыщики", по выражению корреспондента Independent Оливера Кэрролла, путем своих расследований "докопались, что засекреченные паспортные данные этих двоих мужчин ведут напрямую к военной разведслужбе страны (ГРУ)", говорится в статье.

"Однако во вторник ФСБ, как представляется, запоздало попыталась смягчить негативные последствия. По утверждению информагентства "Росбалт", ее сотрудники начали срочно проводить обыски в МВД, которое, по их предположениям, было источником информации, попавшей в Bellingcat", - пишет газета.

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс сказал в интервью Independent, что эта реакция "свидетельствует о подлинности материала", опубликованного его проектом. "Российские чиновники публично пытаются нападать на работы Bellingcat, но за закрытыми дверями, похоже, относятся к ним намного серьезнее", - добавил Хиггинс.

"Очевидно, они обеспокоены целой серией репутационных и организационных упущений, - сказал о российских спецслужбах профессор МГИМО Валерий Соловей. - Ошибки, которые они совершили, говорят о том, что система деградирует, хотя это было ясно уже 10 лет назад, когда убили Литвиненко".

Оппозиционный политик Геннадий Гудков, экс-сотрудник КГБ, сказал в интервью газете, что не припоминает настолько масштабных промахов разведки в прошлом.

"По его словам, проблема не столько в недостатке профессионализма, сколько в "морально-этическом разложении", которое проникло в российские спецслужбы с 90-х годов ХХ века", - сообщает газета.

"Теперь кажется, что военная разведка упивается все более безумными операциями - и делает это, исходя из понимания, что заручилась одобрением людей с самого верха", - сказал Гудков. "Гудков заявил, что ему все еще трудно понять, как Владимир Путин мог дать добро на проведение этой конкретной операции. Но все же существуют аргументы обвинения, на которые надо отвечать", - пишет издание.