Американский президент выступил в ООН "могильщиком мультилатерализма"

Дональд Трамп начал свое выступление на Генассамблее ООН с самодовольных заявлений, вызвав в зале всеобщий смех. Однако вскоре слушателям стало не до шуток, отмечает пресса. Судя по речи в ООН, Трамп мнит, что он начальник, а все на свете - его подчиненные. Он ясно дал понять, чего ждет от других государств: послушания и денег. В зале заседаний, символизирующем мировое единство, Трамп отверг "глобализм", мультилатерализм и послевоенное мироустройство в целом.

О "Трампе и его видении мира" пишет немецкий Der Spiegel.

Во время своего выступления в ООН президент США Дональд Трамп ясно дал понять, чего ждет от других государств: послушания и денег. Того, кто не подчиняется, Трамп атакует, пишут авторы статьи Марк Пицке и Роланд Неллес.

"Многие понимают: накануне промежуточных выборов [в Конгресс] нынешнее выступление президента ориентировано, прежде всего, на домашнюю публику. И тем не менее: заявления Трампа в ООН носят более жесткий и агрессивный характер, чем когда бы то ни было", - передает издание.

"В зале заседаний Генассамблеи ООН, символизирующем мировое единство, Трамп отвергает "глобализм", принцип мультилатерализма и послевоенное мироустройство в целом. Он освободился от всех умеренных сил в своей администрации и целиком и полностью находится под влиянием бескомпромиссного "ястреба" в лице советника по нацбезопасности Джона Болтона", - говорится в статье.

Трамп заявляет о том, что США приостанавливают свое членство в Совете ООН по правам человека, "пока не будут проведены настоящие реформы", а Международный уголовный суд не имеет для США "ни легитимности, ни авторитета". Президент США намерен урезать и финансирование самой ООН, говорится в статье.

Трамп видит мир с позиции предпринимателя, отмечают авторы материала. Он пообещал тщательно проверить, какие страны и проекты финансируются США. Деньги и помощь положены только "друзьям".

США, указывает глава Белого дома, выступают за международное сотрудничество, однако не позволят другим вмешиваться в свои дела. "Типично для Трампа: после этих слов он перечисляет темы и регионы, в которые США сами вмешиваются", - отмечает издание.

"Трамп использует свое выступление, чтобы в очередной раз жестко атаковать Иран", - пишут журналисты. "Он настойчиво призвал страны ООН содействовать США в изоляции Тегерана".

"Как обычно, Трамп похвалил сам себя за политику в отношении Северной Кореи", - говорится далее. Однако ооновские дипломаты уверены: если Трамп не добьется в вопросе денуклеаризации уступок "уже в ближайшее время, его северокорейская политика останется безрезультатной".

По словам Трампа, Германия скоро будет полностью зависеть от российских энергопоставок. "Нужно срочно менять эту ситуацию", - уверен американский президент. "Главе МИД Германии Хайко Маасу, сидевшему в зале, оставалось лишь натужно улыбаться", - говорится в статье.

"Очередной парадокс Дональда Трампа" рассматривает в своем материале журналист французской Liberation Фредерик Отран.

Американский президент, как могильщик мультилатерализма, никогда не скрывавший своего глубокого презрения к ООН, мог бы довольствоваться минимальным участием в 73-й Генассамблее либо вообще ее не посещать. Вместо этого повестка дня Трампа оказалась очень насыщенной, отмечает автор статьи.

В центре речи Трампа оказался Иран. Вследствие сближения с Пхеньяном в глазах Белого дома Тегеран фигурирует в качестве чемпиона "оси зла".

Американский президент восхвалял суверенитет и критиковал мультилатерализм, передает журналист. "Мы отбрасываем идеологию глобализма и присоединяемся к доктрине патриотизма", - заявил Трамп.

Но, как и всякая речь Трампа, эта была нацелена на его электоральную базу, тем более за несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс. А посему обитатель Белого дома начал свое выступление с самодовольных заявлений, вызвав всеобщий смех.

"Трампа в ООН постигла участь, которой он всегда боялся" - утверждает в заголовке The Washington Post.

С трибуны ООН Трамп похвалился тем, что его администрация за два года достигла большего, чем "почти любая администрация" в американской истории, и в зале это вызвало отчетливый хохот. "Президент, казалось, был поражен. "Не ожидал такой реакции, но это ничего", - сказал он. Присутствующие снова усмехнулись, на этот раз, возможно, из сочувствия", - пишет журналист Дэвид Накамура.

"Он всегда был одержим тем, что люди смеются над президентом. С середины 80-х он говорил: "Мир смеется над нами. Они думают, что мы дураки". Это было не так, но он говорил это о каждом президенте. Я впервые осознаю, что над президентом на самом деле смеялись. Думаю, это приведет его в бешенство. Это усилит любую неуверенность, которую он испытывает", - считает аналитик Института Брукингса Томас Райт.

"Трамп продолжил свою речь, продлившуюся еще 34 минуты, но этот момент обозначил острую отповедь международного сообщества в адрес президента, который с удовольствием издевался над традиционными союзниками США и партнерами в вопросах торговли, альянсов в сфере безопасности и дипломатического радушия в целом", - отмечает автор статьи.

"Судя по речи в ООН, Трамп мнит, что он начальник, а все на свете - его подчиненные", - пишет The Daily Beast.

Издание полагает: "Стержнем речи Трампа и его взгляда на глобальную политику в более широком смысле была политика господства, излагающая свою повестку дня путем приписывания ее своим врагам. Не говорите Америке, что ей делать, сказал Трамп, потому что каждая страна "имеет право следовать своим обычаям, убеждениям и традициям. США не будут говорить вам, как жить, как работать или как поклоняться богам".

По мнению издания, своей речью Трамп хотел сказать, что именно он диктует миру условия.

Автор статьи Спенсер Акерман полагает, что Трамп изобразил ситуацию так: "Америка - жертва мира, который она финансирует и защищает, но не видит от него ни любви, ни благодарности. Послушать Трампа, так Америка не хочет от мира ничего - просто чтобы ей дали жить спокойно; но тут не учитываются фундаментальные дисбалансы сил в пользу Америки, которые Трамп хочет упрочить".

"В ООН Трамп делает ставку на то, что оседлал волну национализма в развитых странах - волну, которая достаточно мощна, чтобы сопротивляться умеренным силам международных институтов", - заключает издание. И над этим в Генассамблее никто не смеялся, подчеркивает автор.