В России теряет силу партия Владимира Путина

Националисты и коммунисты оттеснили партию "Единая Россия" на последних региональных выборах на фоне растущего недовольства экономической политикой правительства, пишет журналист французского издания La Croix Оливье Таллес.

Через полгода после оглушительной победы Владимира Путина на российских президентских выборах оказалось, что прошло время триумфов для правительства и его правой руки - партии "Единая Россия". Недавно на региональных выборах в сентябре она пережила четыре непривычных поражения от кандидатов официальной оппозиции, то есть принадлежащих к партиям, допущенным к выборам, которые обычно поддерживают законопроекты правительства в парламенте, говорится в статье.

Националисты из ЛДПР Владимира Жириновского одержали верх над уходящими губернаторами, поддержанными властью, во Владимирской области, на востоке от Москвы, а также в Хабаровске, на Дальнем Востоке, отмечает журналист.

"Речь идет не столько о голосовании на основе приверженности каким-то взглядам, сколько о протестном голосовании", - считает политолог Татьяна Становая, глава аналитической компании R.Politik.

Коммунисты из КПРФ тоже опрокинули партию "Единая Россия" в таком важнейшем регионе, как Владивосток, где в конечном счете результаты выборов были отменены из-за массированных и слишком очевидных фальсификаций в пользу уходящего губернатора, сообщает автор статьи.

Хотя четыре поражения не ставят под вопрос глобальное господство "Единой России", которая внедрена в большинстве провинций, они подчеркивают спад влияния партии. И это несмотря на привычные механизмы контроля над выборами: поддержка СМИ с огромной зрительской аудиторией, предварительное отстранение так называемой "внесистемной" оппозиции или использование подтасовок на выборах, комментирует Таллес.

Произошедшее является отражением растущего недовольства внутренней политикой правительства со стороны части российского общественного мнения на фоне экономической стагнации, полагает журналист.

"Реформа по повышению пенсионного возраста стала каплей воды, переполнившей чашу терпения, - продолжает Татьяна Становая. - Люди не приняли этот проект, навязанный без всякого согласования и даже не упомянутый в ходе предвыборной кампании. В 2000-е годы правительство являлось носителем позитивных проектов, позволявших надеяться на то, что жизнь улучшится. Сегодня совсем другое дело. Пропасть между Кремлем и народом беспрестанно расширяется".

После объявления о пенсионной реформе рейтинг популярности Путина снизился на 15 пунктов (примерно до 65%), говорится в статье. "Наблюдается растущий спрос российских граждан на большую социальную справедливость и перераспределение богатства", - предупреждает Татьяна Становая, задумываясь над способностью режима адаптироваться к этим ожиданиям.