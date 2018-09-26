В ООН Трамп восхваляет "патриотизм", а Макрон - "коллективное действие"

В Нью-Йорке американский президент, высмеянный за свой нарциссизм, увещевал весь мир "изолировать" Иран. Его французский коллега, в свою очередь, предостерег против попыток навязать "закон самого сильного", пишет журналист французской Liberation Фредерик Отран.

Очередной парадокс Дональда Трампа. Американский президент, как могильщик мультилатерализма, апостол постоянного соотношения сил, никогда не скрывавший своего глубокого презрения к ООН, мог бы довольствоваться минимальным участием в 73-й Генеральной Ассамблее этой организации. Либо вообще ее не посещать, как это сделали его российский и китайский коллеги Владимир Путин и Си Цзиньпин, редко появляющиеся на встречах ежегодного большого дипломатического раута, отмечает автор статьи.

Вместо этого повестка дня Дональда Трампа оказалась более насыщенной, чем у Барака Обамы в свое время: как минимум, четыре дня присутствия в Нью-Йорке, куча обедов и двусторонних переговоров (в том числе с японским и британским премьер-министрами, с французским, египетским, южнокорейским и колумбийским президентами), два дипломатических приема, говорится в статье.

Его зеркальная противоположность - Эммануэль Макрон: "певец сильного мультилатеризма", о чем он говорил в конце августа на встрече с послами, мечтающий сделать Францию "державой-посредницей", предпочел короткий визит, указывает журналист. Всего двое суток и немного ожидаемых сильных моментов, за исключением его речи во вторник с торжественной трибуны Генассамблеи.

В этом длинном выступлении (около 45 минут, втрое превышающем регламент) Эммануэль Макрон настаивал на том, что международный порядок проходит через "глубокий кризис", и призывал "вместе выковывать новую модель, вместе находить новый мировой баланс". На примере иранской ядерной сделки, торговых диспропорций, израильско-палестинского конфликта или климата французский президент предупредил, что "закон самого сильного" не позволит урегулировать ни один из этих вызовов. "Такой путь, я утверждаю это здесь, путь одностороннего подхода, приведет нас к отступлению и конфликту, к общей конфронтации всех против всех, в ущерб каждому. А со временем приведет даже того, кто считает себя самым сильным", - заявил он, ясно намекая на Дональда Трампа, но все же не называя его.

Однако за пламенной одой мультилатерализму, произнесенной страстно, с выкриками, хлопаньем по столу и предостережением ассамблеи ("Франция здесь, чтобы напомнить миру, что грохот национализма всегда ведет в пропасть"), констатация фактов оказывается пагубной и жестокой: через год после своего первого появления на ооновских трибунах самый молодой президент Французской Республики выглядит одиноким и изолированным. Его личные отношения с "другом" Дональдом Трампом не способствовали смягчению изоляционистского пыла последнего. На протяжении года Вашингтон также вышел из Парижского соглашения по климату, из ЮНЕСКО, из Всемирного миграционного пакта, из Совета по правам человека и, главное, из иранской ядерной сделки, комментирует Отран.

Иран действительно оказался в центре речи Дональда Трампа, выступившего с ооновских трибун во вторник, говорится в статье. Вследствие сближения Трампа с Пхеньяном и осыпания его невиданными благодеяниями, отныне в глазах Белого дома Тегеран фигурирует в качестве чемпиона "оси зла".

"Руководители Ирана сеют хаос, смерть и разрушение. Они не уважают ни своих соседей, ни границ, ни суверенитета народов", - заявил Трамп, призывая международное сообщество "изолировать иранский режим", называя его "коррумпированной диктатурой", с тем чтобы помешать ему "продвигать свой кровавый план".

Помимо Ирана, в получасовом выступлении, прочитанном телесуфлером тяжелым и спокойным голосом, американский президент восхвалял суверенитет и критиковал мультилатерализм, передает журналист. "Мы отбрасываем идеологию глобализма и присоединяемся к доктрине патриотизма", - заявил Трамп.

Но, как и всякая речь Трампа, независимо от места и повода, эта была нацелена прежде всего на его электоральную базу, тем более за несколько недель до промежуточных выборов, решающих для его большинства в Конгрессе. А посему обитатель Белого дома начал свое выступление в ООН с самодовольных заявлений, отмечая хорошее состояние американской экономики, рекордный военный бюджет, вершины, достигнутые на финансовых рынках, и размах своей налоговой реформы, принятой в конце 2017 года, описывает автор статьи.

"Менее чем за два года моя администрация достигла большего, чем почти любая администрация в истории нашей страны", - похвалился Дональд Трамп, вызвав первые насмешливые ухмылки у обычно сдержанных глав государств, министров и дипломатов, присутствовавших на ассамблее. "Значит, это действительно так", - пошел еще дальше Трамп, на этот раз вызвав всеобщий безудержный смех. "Я не ожидал такой реакции, но это хорошо", - заключил улыбающийся, но явно обезоруженный такой сюрреалистической ответной реакцией Трамп.