26 сентября 2018 г. Кевин Руз | The New York Times Новая российская тактика вмешательства у всех на виду? "Тому, у кого нет наметанного глаза, USAReally может показаться похожим на любое другое молодое СМИ, соперничающее за внимание в тесном медийном мире", - пишет журналист The New York Times Кевин Руз. Но это не обычный стартап: USAReally получает финансирование от "Федерального агентства новостей", связанного с "фабрикой троллей" - "Агентством интернет-исследований", чьим сотрудникам предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы. Основатель USAReally Александр Малькевич - российский журналист без особого опыта работы в американских СМИ. Проект анонсировался в пресс-релизе на сайте ФАН. В нем говорилось, что USAReally призван продвигать "информацию и проблемы, которые замалчиваются основными американскими изданиями, подконтрольными политической элите США". На сайте USAReally США изображаются как демократия в упадке, пронизанная преступностью и раздираемая межпартийной враждой. Многие материалы напоминают контент, который распространяли в соцсетях российские тролли, вплоть до конспирологических интонаций и грамматических ошибок. Некоторые из статей, похоже, украдены с законопослушных американских сайтов, отмечает Руз. "Многие критики, исходя из дилетантского вида USAReally, предположили, что это либо странный проект, призванный потешить самолюбие, либо это средство для отвода глаз - отвлечения внимания от тайных российских кампаний где-то еще. Но некоторые эксперты по кибербезопасности полагают, что на самом деле сайт может быть частью преобразованной пропагандистской операции России. Он экспериментирует с новыми методами в преддверии ноябрьских промежуточных выборов и исследует границы дозволенного в американских социальных сетях", - пишет автор статьи. Описывая свои впечатления от интервью с Малькевичем, журналист The New York Times отмечает, что тот был в футболке с карикатурными шпионами и надписью "Родина слышит" и говорил в основном по-английски с сильным акцентом. Его речь изобиловала популярными в американской политике фразами, например, "фейковые новости" и "охота на ведьм", а вмешательство России в выборы Малькевич назвал параноидальной теорией заговора. "Я не могу понять, как несколько человек из России, или Австралии, или Японии могут изменить ситуацию с выборами в США. Почему некоторые представители "глубинного государства" (deep state) держат американцев за дураков?" - сказал он. Малькевич признает, что получал финансирование от "Федерального агентства новостей", но отрицает какие-либо связи с "Агентством интернет-исследований". "Сын за отца не отвечает", - привел он российскую поговорку. "Я не знаю никого из так называемых фабрик троллей", - заявил он. По словам Малькевича, он стремится превратить USAReally в своего рода версию RT и Sputnik, сосредоточенную прежде всего на цифровом контенте и служащую противовесом финансируемым США организациям вроде "Радио Свобода". Американская разведка пришла к выводу, что RT и Sputnik являются частью "российской государственной пропагандистской машины", но им позволили остаться на Facebook и в Twitter. USAReally же быстро забанили. Пресс-секретарь Twitter сообщил, что аккаунт USAReally нарушил правила о рассылке спама, а представитель Facebook заявил о "скоординированном неаутентичном поведении" страницы. По его словам, проводится расследование в отношении второй страницы организации. На прошлой неделе пользователи Reddit пожаловались, что ссылки на материалы USAReally публиковались на крупнейшем протрамповском форуме портала - r/the_donald. "Ссылки были замаскированы и с виду вели на такие сайты, как geotus.army и geotus.band. Но когда пользователи кликали по ссылкам, их перенаправляли на статьи на сайте USAReally (G.E.O.T.U.S. - God Emperor of the United States, "Бог-император США" - прозвище президента Трампа, популяризованное пользователями r/the_donald)", - сообщает Руз. Reddit забанил USAReally, geotus.army и geotus.band в связи с нарушением политики компании, запрещающей манипулятивные действия. Малькевич назвал бан "очередным примером цензуры в Америке". По его словам, у USAReally нет необходимости размещать свои материалы на Reddit, поскольку трафик с этого сайта небольшой. "Я легкая жертва для американских СМИ, - сказал Малькевич. - Вы можете продемонстрировать этого российского журналиста - он хочет уничтожить нашу демократию своим плохим английским. Но я не хочу разрушать. Я хочу строить". По словам Малькевича, в Москве у USAReally 15 сотрудников. Для сайта также пишут несколько американцев. Один из них, Джеффри К. Сильверман, сообщил, что и раньше писал для прокремлевских сайтов. За каждую статью USAReally ему платил 50-100 долларов и не требовал освещать конкретные темы или тиражировать линию партии. "Всякий раз, когда я пишу для каких-нибудь российских изданий, меня не подвергают цензуре, - сказал Сильверман. - Если я пишу для американских, я сталкиваюсь с цензурой". Многие авторы USAReally используют настоящие имена, некоторые из них пишут также для других прокремлевских СМИ и аналитических центров. "В сети есть широкий спектр российских пропагандистских сайтов, связанных между собой, - сказала директор по исследованиям компании New Knowledge Рене ДиРеста. - USAReally заимствует у многих из них для создания сайта, где, похоже, используется менее научный стиль контента "Агентства интернет-исследований", чтобы охватить намного более широкую американскую аудиторию". Малькевич заявил, что, невзирая на мрачный образ Америки на его сайте, он не заинтересован в том, чтобы сеять раздор. "Я заинтересован в сотрудничестве и дружбе между двумя нашими великими странами", - сказал он. Источник: The New York Times