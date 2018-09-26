Трамп и его видение мира

Во время своего выступления в ООН президент США Дональд Трамп ясно дал понять, чего ждет от других государств: послушания и денег. Того, кто не подчиняется, Трамп атакует - в том числе Германию, пишут Марк Пицке и Роланд Неллес в своей статье на сайте Der Spiegel.

"Такого здесь еще не случалось: уже в начале своего выступления над президентом США смеялись собравшиеся на заседании Генассамблеи ООН", - говорится в статье.

"Менее чем за два года моя администрация достигла большего, чем, пожалуй, любое другое правительство за всю историю Соединенных Штатов", - заявил Дональд Трамп, бахвалясь своими предполагаемыми заслугами.

Еще год назад, замечают журналисты, присутствующие в этом самом зале были шокированы гневной речью Трампа, лейтмотивом которой был его лозунг "Америка прежде всего". "И вот вторую его речь встречают уже смехом. Это может быть связано как с тем, что президент США опоздал на заседание на полчаса и было решено начинать без него, так и, прежде всего, с тем, что к его гневным эскападам все уже давно привыкли и научились игнорировать", - передают авторы Der Spiegel.

"Многие понимают: накануне промежуточных выборов [в Конгресс] нынешнее выступление президента ориентировано, прежде всего, на домашнюю публику. И тем не менее: заявления Трампа в ООН носят более жесткий и агрессивный характер, чем когда бы то ни было, и их наверняка непросто переварить сообществу государств, которые хотят держаться вместе", - передает издание.

"В зале заседаний Генассамблеи ООН, символизирующем мировое единство, Трамп отвергает "глобализм", принцип мультилатерализма и послевоенное мироустройство в целом. Он освободился от всех умеренных сил в своей администрации и целиком и полностью находится под влиянием бескомпромиссного "ястреба" в лице советника по нацбезопасности Джона Болтона, который, будучи послом США в ООН, называл организацию "пережитком прошлого".

Трамп заявляет о том, что США приостанавливают свое членство в Совете ООН по правам человека, "пока не будут проведены настоящие реформы", а Международный уголовный суд не имеет для США "ни легитимности, ни авторитета". Президент США намерен урезать и финансирование самой ООН, говорится в статье.

Трамп видит мир с позиции предпринимателя, отмечают авторы материала. Он пообещал тщательно проверить, какие страны и проекты финансируются США. Деньги и помощь положены только "друзьям".

США, указывает глава Белого дома, выступают за международное сотрудничество, однако не позволят другим вмешиваться в свои дела. "Типично для Трампа: после этих слов он перечисляет темы и регионы, в которые США сами вмешиваются", - отмечает издание.

"Трамп использует свое выступление, чтобы в очередной раз жестко атаковать Иран", - пишут журналисты. Он обвиняет Тегеран в реализации "кровавой программы" и не делает тайны из того, что изоляция Ирана является одной из важнейших целей его администрации в регионе. "Он настойчиво призвал страны ООН содействовать США в изоляции Тегерана - он обращался в первую очередь к европейцам, которые намерены соблюдать условия ядерных соглашений с Ираном".

"Как обычно, Трамп похвалил сам себя за политику в отношении Северной Кореи", - говорится далее. При этом он указал на то, что санкции останутся в силе до тех пор, пока не будет достигнуто обещанной денуклеаризации страны. Однако даже его собственные эксперты указывают на то, что Пхеньян до сих пор ничего не предпринимал для того, чтобы ликвидировать свой ядерный потенциал. "Ооновские дипломаты уверены: если Трамп не добьется в этом вопросе уступок уже в ближайшее время, его северокорейская политика останется безрезультатной".

По словам Трампа, Германия в скором времени будет полностью зависеть от российских энергетических поставок. "Нужно срочно менять эту ситуацию", - уверен американский президент. "Главе МИД Германии Хайко Маасу, сидевшему в зале, оставалось лишь натужно улыбаться. В Берлине осознают: американцы предпочли бы свернуть проект по строительству "Северного потока-2" и продавать немцам свой сжиженный газ. Берлин противится. Однако немецкая сторона уже сигнализировала американскому президенту, что планирует строить терминал для приема сжиженного газа из США", - говорится в заключение статьи.