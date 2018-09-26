Когда избиратели приходят в негодование

Долгое время Кремль мог вытворять с результатами выборов все что хотел. Но теперь он столкнулся сразу с чередой поражений. Настроения в путинской России меняются, констатирует московский обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

В Хабаровском крае, во Владимирской области, в Приморье и Хакасии кандидаты от кремлевской "Единой России" либо потерпели поражение, либо сошли с дистанции.

"Каждое поражение имело свои особенности, однако их роднит то, что они стали сигналом тревоги для Москвы: недовольство в народе растет, манипулировать итогами выборов не получается так же легко, как раньше. Владимир Путин, которому приписывают способность влиять на исход выборов в США, по словам его пресс-секретаря, сам был "удивлен" результатами выборов в своей стране. Его система, которую он сам описывает как "управляемую демократию", похоже, может выйти из-под контроля", - повествует журналист.

Президентская администрация тратит много времени, сил и интеллектуальных ресурсов на то, чтобы отточить до совершенства систему выборов в стране. "Когда все идет как по маслу, четверть голосов можно превратить в большинство в три четверти - как в ходе парламентских выборов в 2016 году. При этом и "четверть" - это преимущественно голоса полицейских, учителей, военнослужащих и чиновников, которых мобилизовали под давлением или обещаниями поощрений", - отмечает Ханс.

Это очень затратный процесс, однако в прошлом стратегия всегда срабатывала. "Обязательным условием успешного результата была удовлетворенность происходящим в стране львиной доли россиян, которые мирились с обманом. Возможно, эти времена закончились", - констатирует SZ.

"Результаты недавних выборов демонстрируют, что избиратели, вполне вероятно, нашли путь заявить о своем протесте даже в условиях "управляемой демократии", проголосовав за безликих кандидатов, которые посылались на выборы в роли заведомо проигравших", - отмечает журналист.

К смене настроений привело предложенное "Единой Россией" повышение пенсионного возраста россиян на 5 лет - с тех пор рейтинги президента, по данным ФОМ, упали с 67% до 47%.

"О том, насколько это нервирует Кремль, свидетельствует очередной арест противника Кремля Алексея Навального (...) - оппозиционеру грозит провести за решеткой еще 20 суток. До выборов ни Навальный, ни другие оппоненты Кремля допущены не были - но во времена, когда ветер меняет свое направление, лучше не выпускать того, кто может его поймать", - резюмирует автор материала.