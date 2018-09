26 сентября 2018 г. Дэвид Накамура | The Washington Post "Над президентом прямо-таки смеялись": Трампа в ООН постигла участь, которой он всегда боялся "Президент Трамп давно утверждает, что другие страны используют США - "посмешище для всего мира", как он заявил в Twitter в 2014 году. И его политическое восхождение основывалось на предпосылке, что у него есть сила и решимость это изменить. Но во вторник на Генассамблее ООН, крупнейшей в мире трибуне, Трамп получил по заслугам", - сообщает журналист The Washington Post Дэвид Накамура. Трамп хвалился тем, что его администрация за два года достигла большего, чем "почти любая администрация" в американской истории, и в зале это вызвало отчетливый хохот. "Президент, казалось, был поражен. "Не ожидал такой реакции, но это ничего", - сказал он. Присутствующие снова усмехнулись, на этот раз, возможно, из сочувствия", - пишет Накамура. "Трамп продолжил свою речь, продлившуюся еще 34 минуты, но этот момент обозначил острую отповедь международного сообщества в адрес президента, который с удовольствием издевался над традиционными союзниками США и партнерами в вопросах торговли, альянсов в сфере безопасности и дипломатического радушия в целом", - отмечает автор статьи. "Он всегда был одержим тем, что люди смеются над президентом. С середины 80-х он говорил: "Мир смеется над нами. Они думают, что мы дураки". Это было не так, но он говорил это о каждом президенте. Я впервые осознаю, что над президентом на самом деле смеялись. Думаю, это приведет его в бешенство. Это усилит любую неуверенность, которую он испытывает", - считает аналитик Института Брукингса Томас Райт. Трамп излучал беззаботность и заявил журналистам, что похвальба в его речи "призвана была вызвать некоторый смех". Однако большинство наблюдателей ему не поверили, говорится в статье. "Должно быть, это неприятно, - сказал Райт. - Все происходило перед камерами и спонтанно, на одной из крупнейших в мире трибун". Источник: The Washington Post