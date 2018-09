26 сентября 2018 г. Анатолий Курманаев | The Wall Street Journal Стремление Путина к экономическому росту - роковая тенденция для легендарных российских вагонов "Российские коммунальные вагоны третьего класса, известные под названием "плацкартные", десятки лет служили "плавильным тиглем" для людей, блюд и обычаев из разных регионов страны, где существовали 11 часовых поясов, в течение поездок, которые могут продолжаться до семи дней", - пишет журналист The Wall Street Journal Анатолий Курманаев. "Теперь будущее плацкартных вагонов под угрозой из-за стремления президента Путина модернизировать устарелую инфраструктуру страны и подстегнуть развитие экономики, шатающейся под грузом западных санкций", - говорится в статье. С 2019 года РЖД внедрит вагоны переходного типа, которые могут похвастаться душевыми, вендинговыми аппаратами и USB-розетками, а в 2025 году появятся вагоны со спальными местами в форме капсул, которые будут разделены жалюзи или пластиковыми окнами, пишет автор, пересказывая заявления сотрудников РЖД и завода-производителя. "Пассажиры опасаются, что модернизация положит конец тому общению по воле случая, которое неизбежно в плацкартных вагонах, сделавшихся символом эгалитарного духа СССР", - пишет издание. По данным издания, РЖД планирует за ближайшие 7 лет заменить 7 тыс. вагонов, а до 2020 года потратит на новые вагоны без малого 2 млрд долларов. "Мы стремимся к полной смене концепции вагона, - сказал Николай Сиротов, заместитель главного конструктора Тверского вагоностроительного завода - крупнейшего предприятия по производству железнодорожных вагонов в Европе. - Мы хотим, чтобы плацкарты приносили удовольствие". "Чиновники и руководство железных дорог надеются, что модернизация плацкартных вагонов заодно станет символом превращения разветвленной советской административной системы в корпорации, ориентирующиеся на рынок", - говорится в статье. "Люди все требовательнее относятся к комфорту в поездах, - сказал Петр Иванов, гендиректор Федеральной пассажирской компании - подразделения РЖД. - Мы вынуждены искать компромисс между нашей социальной функцией и бизнес-целями". Издание комментирует: "У модернизации есть и политические задачи. В ситуации, когда реальные доходы при санкциях стагнируют, яркие новые вагоны будут благодаря своему дизайну создавать атмосферу прогресса и материального благополучия для российского рабочего класса, переживающего непростые времена. Даже название "плацкарта" исчезнет, его сменит термин "вагон открытого типа" - признак современности". Инженер на пенсии, специалист по локомотивам Александр Захаров из Читы заметил: "Койки становятся удобнее, простыни - чище, но это не маскирует тот факт, что здесь теперь почти нет работы". Железнодорожники боятся, что модернизация выльется в сокращение трудовых обязанностей проводников, что чревато увольнениями. Пассажиры опасаются повышения цен, добавляет автор. Неназванный "представитель РЖД сказал, что все компетентные проводники поездов будут переведены на новые маршруты, а цены на билеты в плацкартных вагонах устанавливаются правительством. Компания теряет деньги на этих субсидируемых вагонах, добавил он", пересказывает газета. Источник: The Wall Street Journal