"Грузия должна вернуться к повестке дня переговоров с Россией"

"Бывший французский дипломат Саломе Зурабишвили, избранная президентом Грузии в декабре 2018 года, оказалась под огнем критики после возобновившейся этим летом напряженности в отношениях с Россией", - пишет спецкор газеты Les Echos в Тбилиси Бенжамен Кенель.

"Мы находились в состоянии замороженных конфликтов с момента распада СССР, и это проявилось после войны 2008 года в результате российской оккупации Южной Осетии и Абхазии, - заявила Саломе Зурабишвили в интервью изданию. - Для решения этой проблемы мы раз и навсегда объявили о прекращении применения силы. Наше единственное оружие - дипломатия. (...) Моя работа на посту президента состоит в том, чтобы вернуть в повестку дня Грузии переговоры с Россией. Постоянно напоминать Москве о том, что она должна выполнить свои обязательства, взятые во время прекращения огня в 2008 году. Перезапустить переговоры в рамках международных Женевских переговоров. С тем, чтобы миссия Евросоюза по наблюдению могла выйти за пределы своего нынешнего периметра и эффективно предотвращать эскалацию напряженности. И, наконец, решить проблему беженцев. У нашей страны есть огромная потребность находиться на международной арене, и не только по причине существующих конфликтов. Потому что наша дилемма заключается в следующем: если нет конфликта, о нас забывают".

"(...) Замороженные конфликты имеют одну особенность: разочарование населения может привести к вспышкам гнева. Те, кто говорят, что я настроена пророссийски, должны привести доказательства. Я отказываюсь продолжать объяснять, почему я не настроена пророссийски. Сегодня моя внешняя политика идет в одном и том же направлении, вписанном в нашу Конституцию: двигаться в сторону Евросоюза и НАТО", - указывает президент Грузии.

"Грузия к этому готова уже давно. Необходимо, чтобы ЕС быть готов принять нашу кандидатуру. (...) К вступлению в НАТО мы тоже готовы. В этом году мы участвовали в двух военных учениях, приняли Военный комитет и Генерального секретаря... Наша главная тема для конкретного сближения - это безопасность на Черном море, новом горизонте Европы", - отмечает Зурабишвили.

"(...) Сегодня большинство инвесторов обеспокоены замедлением развития туризма после решения Москвы о запрете прямых рейсов между Россией и Грузией", - подчеркивает собеседница издания.