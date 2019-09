26 сентября 2019 г. Николас Фандос | The New York Times Чиновники Трампа передали Конгрессу жалобу сотрудника разведслужбы на фоне начала процедуры импичмента "В среду демократы Палаты представителей Конгресса США поспешили наметить ход официальной процедуры импичмента президента Трампа, впервые ознакомившись с секретной жалобой сотрудника разведки, положившей начало расследованию, которое может привести к его отстранению от должности", - передает The New York Times. "Но даже несмотря на то, что они получили крайне важные сведения, детализирующие предположения, что Трамп оказал давление на иностранного лидера с тем, чтобы тот помог ему запятнать политического конкурента, демократы не запланировали никаких немедленных действий, чтобы формализовать свое расследование по вопросу импичмента, - говорится в статье. - Они не намерены проводить голосование в Палате представителей с тем, чтобы санкционировать разбирательство, как это делалось в прошлом, сообщили законодатели и высокопоставленные представители Демократической партии, потому что они не считают это необходимым. Вместо этого они планируют использовать ближайшие недели, чтобы собрать как можно более веские аргументы против Трампа с целью формирования статей, по которым ему может быть вынесен импичмент (...)". Жалоба сотрудника разведки была раскрыта Конгрессу менее чем через сутки после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что о запуске официальной процедуры импичмента, говорится в статье. "Это происходит на фоне того, как число членов Палаты представителей, поддерживающих разбирательство по вопросу импичмента, достигло 218, что является критической вехой, свидетельствующей о том, что большинство членов Палаты готово, по крайней мере, рассмотреть возможность составления статей импичмента и голосования по ним", - подчеркивается в публикации. "(...) Обсуждая, как лучше структурировать разбирательство, законодатели добились прогресса в получении документальных доказательств, которые могут составить решающую часть их дела. Отношения Трампа с Украиной, являются, по крайней мере, частью жалобы сотрудника разведслужбы, которую администрация Трампа не разглашала Конгрессу до среды, и которая, как сообщается, содержит подробный отчет о попытках президента оказать давление на иностранное государство ради личной политической выгоды", - указывает газета. "Демократы планируют сделать это взаимодействие главным приоритетом в своем деле об импичменте, сообщили высокопоставленные законодатели и помощники, знакомые с ходом размышлений спикера. Они снова и снова подчеркивали то, что Пелоси назвала "предательством" президентом его клятвы, национальной безопасности и американского избирательного процесса. (...) Однако, по крайней мере, пока демократы не намерены ограничивать свое расследование эпизодом с Украиной. Они планируют рассмотреть и другие вопросы качестве возможных нарушений, которые могут стать основанием для импичмента, включая выводы специального прокурора Роберта С. Мюллера III, который расследовал вмешательство России в выборы 2016 года и попытки Трампа оказать противодействие этому расследованию. Каждый из этих пунктов может составить суть отдельных статей импичмента для рассмотрения в Палате представителей", - передает издание. (...) И среди ряда республиканцев, пишет The New York Times, "появились слабые признаки растущего дискомфорта по поводу того, что было выявлено насчет действий как Трампа, так и его администрации в отношении жалобы сотрудника разведки. Например, сенатор от штата Юта Митт Ромни, кандидат в президенты от республиканцев в 2012 году, сказал журналистам, что краткое изложение содержания звонка "вызывает глубокую тревогу". (...) Даже несмотря на то, что подавляющее большинство республиканцев заявили, что, по их мнению, Трамп не сделал ничего предосудительного, все, кроме двоих, присоединились к демократам Палаты представителей, проголосовав в среду за резолюцию, не имеющую обязательной силы, осуждающую то, как администрация Трампа обращалась с жалобой сотрудника разведки. Резолюция потребовала передачи жалобы Конгрессу, инструктирования этого сотрудника о том, как связаться с комитетами Конгресса о разведке и прекращения публичных усилий Трампа и его команды по дискредитации этого сотрудника". (...) В написании статьи приняли участие Джонатан Мартин и Эмили Кокрейн. Источник: The New York Times



