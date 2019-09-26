Россия с осторожностью осознает свою уязвимость перед изменением климата

"Российское правительство неожиданно присоединилось к Парижскому соглашению по климату. Это осторожная смена мировоззрения. Однако к большей экологической сознательности приводят в основном лишь единичные события", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

"В России, занимающей четвертое место по выбросу парниковых газов, теме глобального изменения климата все еще уделяется недостаточное внимание. Некоторые время российские политики вплоть до президента Путина заигрывали с этой темой, утверждая, что потепление климата благоприятно сказывается на многих регионах страны с суровыми климатическими условиями. (...) Повышение температуры на несколько градусов позволит сэкономить на шубах, шутил Путин еще в 2003 году".

Однако мировое климатическое движение и последние события, мощь лесных пожаров и наводнений, способствовали более реалистичной и серьезной оценке Россией последствий климатических изменений. "Слишком однозначны статистические данные по потеплению климата в России, а неустойчивая погода и ее последствия сказываются как раз на регионах с самым холодным климатом. (...) Хотя таяние льда в Арктике, возможно, и поспособствует развитию северного морского пути, (...) тающая почва становится угрозой для таких городов, как Норильск, Якутск или Воркута", - указывает издание.

Подписание правительством России постановления о ратификации Парижского соглашения "напоминает путь, который некогда выбрал американский президент Барак Обама. Он хотел обойти Конгресс, Путин теперь хочет обойти Госдуму. Так он увернулся прежде всего от дискуссий с представителями энергетического лобби и отрасли тяжелой промышленности", отмечает Акерет.

"Колебания России во многом связаны с ее собственной, двойной зависимостью от ископаемых энергоносителей. (...) Вся ее экономическая модель зависит от переработки и экспорта продуктов нефтяной и газовой промышленности. К тому же из-за огромных расстояний страна привязана к авиасообщению (...)", - говорится в статье.

Россия с легкостью справляется с обозначенным в Парижском соглашении обязательством о сокращении количества выбросов в атмосферу на 25-30% в сравнении с 1990 годом. "Но это связно лишь с тем, что во время распада Советского Союза продуктивность промышленности упала так сильно, что, несмотря на зафиксированный в последние годы рост выбросов, Россия по-прежнему находится в этом смысле ниже уровня 1990 года".

Дальнейшее сокращение выбросов будет непростой задачей с точки зрения экологической политики, полагает автор статьи. Так, России придется форсировать диверсификацию экономики, требования о которой звучат уже несколько лет. К тому же, несмотря на временную обеспокоенность неустойчивой погодой, в стране слабо развито экологическое самосознание. Протесты против мусорных свалок ограничиваются отдельными регионами, жителей городов они беспокоят мало - им скорее мешает загрязнение воздуха или разрушение зон отдыха строительством. "В большинстве домов действует центральное отопление, и уровень тепла по традиции регулируется с помощью окна, потому что в радиаторах зачастую отсутствует возможность их отключения". А в Москве в прошлую пятницу не разрешили провести демонстрацию в рамках всемирной климатической забастовки, подчеркивает Neue Zürcher Zeitung.