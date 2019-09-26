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26 сентября 2019 г.
26 сентября 2019 г.

Лена Штальмах | Neue Zürcher Zeitung

Загадочные заболевания дипломатов на Кубе могут объясняться отравлением инсектицидами

"Инсектициды убивают насекомых, но для людей при надлежащем использовании они должны быть безопасными. Но возможно ли, что именно они скрываются за таинственными заболеваниями сотрудников американского и канадского посольств в Гаване? Научное исследование, проведенное в Канаде, допускает такой сценарий. Это первое возможное объяснение, не предполагающее политически мотивированной атаки на представителей обеих стран", - сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Впервые о не поддающихся объяснению заболеваниях стало известно в 2017 году, когда американские дипломаты после резкого шума внезапно потеряли слух. Они также жаловались на нарушения зрения, головокружение, головные боли, проблемы со сном, нарушения концентрации и памяти, которые якобы продолжались месяцами. Быстро возникло подозрение в том, что речь идет о целенаправленной атаке с помощью таинственного акустического оружия", - передает журналистка Лена Штальмах.

Позднее обсуждалась также версия применения микроволнового оружия, но и здесь не было найдено убедительных доказательств. Вскоре загадочные симптомы проявились не только у американских дипломатов: с 2016 по 2018 год так называемым "гаванским синдромом" заболели в общей сложности около 40 человек. Это были сотрудники американского и канадского посольств на Кубе и члены их семей. Похожие симптомы были зафиксированы даже у собаки, у которой также возникали эпилептические приступы - животное пришлось усыпить, пишет издание.

"Канадские ученые обследовали 28 пострадавших и не пострадавших канадцев, а также собаку. Как пишет в своем докладе команда исследователей под руководством Алона Фридмана из Университета Дэлхааузи в Галифаксе, клиническая картина соответствует постепенному отравлению малодозированными нейротоксинами. (...) Тесты на когнитивные способности показали, что у людей пострадала в основном пространственная память, при этом нарушения слуха и зрения были незначительными. Однако клинические испытания показали, что у многих заболевших пострадала и стволовая часть головного мозга, область мозга, имеющая важное значение для чувства равновесия и сна. Ствол головного мозга оказался поврежденным и у собаки", - говорится в статье.

"Кроме того, исследование с применением диагностической визуализации показало наличие у многих канадцев микроповреждений в нескольких областях мозга. Они приводят к тому, что молекулы из крови попадают в мозг и могут причинять ему вред - обычно этот процесс блокируется неповрежденным гемато-энцефалическим барьером".

"Клинические исследования и повреждения мозга позволяют предположить наличие хронического отравления так называемыми ингибиторами холинэстеразы, пишут ученые. Эти вещества подавляют передачу сигналов в мозге и смертельны в высоких концентрациях. Они используются в качестве химических боевых веществ, например, зарина. Однако в малой концентрации некоторые вещества применяются также в инсектицидах и, как правило, не представляют опасности для человека, за исключением случаев длительного воздействия яда", - поясняет издание.

"Именно это могло произойти на Кубе, так как использование инсектицидов резко увеличилось с 2017 года из-за вируса Зика. Власти хотели таким образом бороться с комарами, распространяющими вирус, способный вызывать тяжелые нарушения развития плода. (...) Как показало исследование, дома людей, пострадавших от "гаванского синдрома" особенно часто обрабатывались инсектицидами - обработка осуществлялась 10-20 раз в год, в то время как дома непострадавших семей обрабатывались в среднем 5 раз в год".

"Пока речь идет лишь о гипотезе, которую ученые намерены изучать дальше. Однако она вызывает множество вопросов, например, о том, почему симптомы не были зафиксированы у находящихся на Кубе представителей других профессий, национальностей и стран - в частности у людей, осуществлявших обработку инсектицидами зачастую без достаточных мер предосторожности". "По данным канадского новостного портала CBC, теперь исследователи планируют изучать данный вопрос совместно с правительством Кубы", - передает Neue Zürcher Zeitung.

Источник: Neue Zürcher Zeitung


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