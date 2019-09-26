"Представленная Белым домом запись телефонного разговора президента США Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским разозлила демократов. Прежде всего потому, что в разговоре они усмотрели попытку Трампа дать импульс украинскому расследованию против его возможного соперника в предвыборной борьбе Джо Байдена. Однако того, кто разбирается в IT-безопасности и знает о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию 2016 года, насторожил другой фрагмент разговора, в котором Трамп упоминает название Crowdstrike. Так называется компания, специализирующаяся на анализе хакерских атак", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"То, что Трамп втянул в дело Crowdstrike, "просто шокирующе", написал Майкл Макфол, являвшийся послом США в Москве при Бараке Обаме. (...) Почему эта компания всплывает в телефонном разговоре?".

Отрывок, в котором Трамп говорит о Crowdstrike, кажется завуалированным, но это может быть связано с возможным пропуском слов - ведь представленный документ не является дословной записью разговора, отмечают авторы статьи Яннис Брюль и Макс Мут. "Я бы хотел, чтобы Вы оказали нам услугу, потому что наша страна многое пережила, и Украина многое знает об этом. Хочу, чтобы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией, они говорят Crowdstrike... Догадываюсь, один из ваших состоятельных людей... Тот сервер - говорят, что он у Украины", - передает издание слова Трампа.

"Crowdstrike - компания, специализирующаяся на кибербезопасности, учрежденная в 2011 году и зарегистрированная в Саннивейле, в Калифорнии. (...) Она сыграла центральную роль в расследовании взлома системы Национального комитета Демократической партии (DNC) в 2016 году". Похищенные электронные письма "выставили в плохом свете кандидатку Хиллари Клинтон. Трамп победил на выборах и стал президентом", напоминают авторы статьи.

"Возможно, Трамп по-прежнему ложно убежден в том, что Crowdstrike - украинская компания - хотя фирма зарегистрирована в США. В 2017 году в одном из интервью AP он сказал, что Crowdstrike располагается на Украине, добавив: "Я слышал, компания принадлежит одному очень богатому украинцу". В Crowdstrike тогда ответили, что Трамп, возможно, что-то путает: наверное, он имел в виду соучредителя и технического директора фирмы Дмитрия Альперовича, который впрочем является гражданином США российского происхождения".

"Нанести ущерб репутации Crowdstrike было бы в интересах Трампа, ведь анализ компании является основой излюбленных обвинений демократов против Трампа, заключающихся в том, что он смог победить на выборах 2016 года только благодаря помощи российских хакеров. В отчете спецпрокурора Мюллера анализ атаки на DNC, проведенный Crowdstrike, цитируется неоднократно", - указывает издание.

"Как уже было заявлено, мы по-прежнему придерживаемся наших выводов и заключений, которые к тому же были поддержаны спецслужбами США", - отметил в разговоре с Süddeutsche Zeitung представитель Crowdstrike.

При этом в США правые сторонники республиканцев, доверенные лица Трампа и сам Трамп без конца распространяют теорию заговора, согласно которой "Демократическая партия скрыла от ФБР важный доказательственный материал. Центральное значение при этом якобы имеет некий "сервер", то есть компьютер, через который осуществлялось сетевое подключение партии. Что именно находилось на сервере и какие надежды связывает с ним Трамп годы спустя, неясно. (...) К тому же данные, находившиеся на разных серверах Демократической партии, с большой вероятностью уже имеются в распоряжении ФБР".

Кроме того, для проведения анализа ФБР вовсе не нужен физический компьютер. Как рассказали эксперты Томас Рид и Лесли Кархарт журналу Vice в 2018 году, уже на протяжении нескольких десятилетий для анализа используются цифровые копии данных и нет необходимости в транспортировке сервера из точки А в точку Б. К тому же, в вопросе о расследовании кибератаки, по их словам, неправильно говорить об одном-единственном главном сервере.

Тем не менее, "большинство экспертов согласны с теорией Crowdstrike о российских хакерских группах", отмечает издание.

"Зачастую определить тех, кто совершил хакерскую атаку, трудно. Многие аналитики избегают обвинений в адрес конкретных государств. (...) Однако дело Crowdstrike показывает, как одна компания может оказаться между политическими фронтами", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.