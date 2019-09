26 сентября 2019 г. | The Wall Street Journal Импичмент - это именно то, чего хочет Владимир Путин "Демократы Палаты представителей Конгресса США объявили, что они попытаются провести импичмент президента Трампа в связи с поздравительным телефонным звонком его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Еще до того, как стали известны подробности этого звонка, демократы ложно обвинили Трампа в удерживании военной помощи Украине до тех пор, пока Зеленский не начнет расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. В условиях полной прозрачности Трамп вызвался предоставить Конгрессу все соответствующие документы и иную информацию. Но еще до того, как эти документы дошли до нашей палаты, спикер Нэнси Пелоси в одностороннем порядке объявила, что президент совершил "тяжкое преступление и правонарушение". Эта атака демократов на президента может иметь далеко идущие последствия для внешней политики и может навсегда подорвать уверенность мировых лидеров в том, что они могут говорить свободно и откровенно с любым президентом США", - пишут высокопоставленные конгрессмены-республиканцы на страницах The Wall Street Journal. "Президентам всегда была гарантирована возможность поговорить в частном порядке с другими мировыми лидерами, - указывают они. - Джордж Вашингтон отклонил требования Палаты представителей о предоставлении содержания своих внешнеполитических переговоров, что, по его словам, "создало бы опасный прецедент". Вашингтон понимал, что "характер иностранных переговоров требует осторожности, и их успех зачастую должен зависеть от секретности". "Стенограмма, обнародованная вчера с согласия господина Зеленского, недвусмысленно показывает, что не было никаких quid pro quo [услуга за услугу], - подчеркивается в статье. - Трамп никогда не упоминал о военной помощи и не заставлял предположить, что приостановит финансирование до тех пор, пока не будут расследованы обвинения в отношении Хантера Байдена". "Этот созданный демократами кризис поглотил Конгресс. Но никто не доволен более, чем Владимир Путин, - считают конгрессмены. - Преднамеренно или нет, демократы буквально следуют сценарию российского президента. Его цель, сейчас и до выборов 2016 года, состояла в том, чтобы столкнуть американцев друг с другом и подорвать доверие к нашему демократическому процессу. Мир, который должен сосредотачиваться на незаконной путинской аннексии Крыма и продолжающейся агрессии в других частях Украины, вместо этого зациклен на этом партийном домашнем театре". "С тех пор как в 2014 году народ Украины вышел на улицы, чтобы свергнуть пророссийского президента, поддержка Украины была двухпартийной. Республиканцы и демократы в Конгрессе работали вместе над предоставлением столь необходимой военной и гуманитарной помощи Украине и обеспечении ее будущего как свободной и демократической страны без российского влияния", - отмечается в публикации. - (...) Мы искренне надеемся, что госпожа Пелоси не станет втягивать наш комитет в партийные распри на мировой арене. Это нанесло бы ущерб нашей способности осуществлять эффективный внешнеполитический контроль. Вместо этого мы должны сосредоточиться на борьбе с пагубным влиянием Путина по всему миру, на борьбе с вмешательством России в выборы в США в 2020 году и на помощи нашему партнеру Украине в защите от российской агрессии". Эта статья подписана конгрессменом-членом Палаты представителей Майклом Макколом (республиканец, штат Техас), высокопоставленным членом Комитета Палаты представителей по иностранным делам. Помимо Маккола, ее подписали 18 других членами Комитета- республиканцев: Крис Смит (Нью-Джерси), Стив Чэбот (Огайо), Джо Уилсон (Южная Каролина), Скотт Перри (Пенсильвания), Тед Йохо (Флорида), Ли Зелдин (Нью-Йорк), Джим Сенсенбреннер (Висконсин), Энн Вагнер (Миссури), Брайан Маст (Флорида), Фрэнсис Руни (Флорида), Джон Кертис (Юта), Кен Бак (Колорадо), Рон Райт (Техас), Гай Решенталер (Пенсильвания), Тим Бурчетт (Теннеси), Грег Пенс (Индиана), Стив Уоткинс (Канзас) и Майкл Гест (Миссури). Источник: The Wall Street Journal



Читайте также: