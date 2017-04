27 апреля 2017 г. Дэвид Роу | The Age Австралии необходимо создать противоракетный щит Растущая напряженность в отношениях с Северной Кореей подчеркивает необходимость для Австралии "гораздо серьезнее отнестись" к укреплению системы ПРО, способной защитить силы за пределами страны и, в конечном итоге, сам континент. Об этом, как пишет австралийское издание The Age, заявил бывший советник по национальной безопасности страны Эндрю Ширер. Ширер, ведущий специалист по вопросам обороны, сотрудничавший с бывшими премьер-министрами Австралии Тони Эбботом и Джоном Говардом, является одним из нескольких экспертов, заявивших, что Австралии следует задуматься о ПРО, чтобы уравновесить быстрые достижения в технологии баллистических ракет, которые увеличивают их диапазон и точность. "Проблема состоит в том, что развитие ракетных технологий Северной Кореи и Китая происходит очень быстро, особенно в последние несколько лет, до такой степени, что это часто заставало западных аналитиков врасплох", - заявил Ширер. "Подобный шаг позволил бы Австралии присоединиться к группе избранных стран, обладающих системой ПРО, включая Францию, Великобританию, Японию, Израиль и Россию", - отмечает автор статьи Дэвид Роу. На прошлой неделе Северная Корея высказала предупреждение, что поддержка Австралией США "станет самоубийственным актом вхождения в зону ядерного удара", хотя у Пхеньяна пока нет технологии, позволяющей его ядерному оружию достичь Австралии. "Австралия и США сформировали рабочую группу для рассмотрения интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, но приоритетом Австралии является защита сил, размещенных в регионе", - говорится в статье. Мэлком Дэвис, старший аналитик Австралийского института стратегической политики (Australian Strategic Policy Institute), сказал, что оптимальным вложением средств станут системы ПРО морского базирования, которые смогут защитить размещенные вне континента силы, а также помочь союзникам и партнерам, таким как Япония и Южная Корея. "Глобальная напряженность в связи с угрозой со стороны Северной Кореи остается высокой. В среду США начали перемещать части своей системы противоракетной обороны THAAD в Южную Корею, чтобы противостоять угрозам соседнего государства-изгоя", - отмечает издание. Планируемое место размещения системы ПРО находится примерно в 250 км к югу от Сеула, и, как ожидается, она будет приведена в боеготовность к концу года, говорится в статье. Источник: The Age