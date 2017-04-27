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27 апреля 2017 г.
27 апреля 2017 г.

Редакция | Asahi

Из-за тесных связей с Трампом Абэ придется нелегко на переговорах с Путиным

Вероятно, на сегодняшнем московском саммите премьер-министру Японии Синдзо Абэ придется нелегко, когда он попытается смягчить позицию российского президента Путина по вопросу Северных территорий, предполагает японское издание THE ASAHI SHIMBUN в редакционной статье. Ранее Япония твердо поддержала ракетные удары США по сирийской авиабазе, а Россия, наоборот, среагировала на эти удары резко.

Газета прогнозирует, что в Москве Абэ "попытается добиться прогресса по давнему вопросу об островах у восточного побережья Хоккайдо, ратуя за совместную экономическую деятельность на этих островах. Однако Путин ранее четко заявил, что никакой сделки по вопросу о территориях, захваченных советскими силами в конце Второй мировой войны, не будет".

"Абэ также надавит на Россию, чтобы та оказала нажим на Северную Корею в связи с ее ядерными и ракетными испытаниями", - утверждает издание. 24 апреля при беседе с Трампом Абэ подтвердил курс на противостояние военным провокациям Пхеньяна с помощью американских сил сдерживания.

"По словам японских чиновников, разговор с Трампом задумывался, в том числе, для того, чтобы держать Вашингтон в курсе событий накануне японско-российского саммита. Но тесные связи Абэ с Трампом могут сослужить плохую службу попыткам Токио протянуть руку Москве", - говорится в статье.

Возможно, на сегодняшнем саммите Путин "упомянет о склонности Японии следовать практически всем поворотам линии США", пишет газета.

"В ходе визита Абэ надеется достичь осязаемого прогресса в плане совместного экономического освоения Северных территорий и упрощения административных процедур, дабы бывшие местные жители смогли посетить могилы родственников на островах и почтить их память", - говорится в статье.

Источник: Asahi


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