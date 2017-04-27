Напарник Путина Медведев по-прежнему у него в фаворе?

В преддверии предыдущих президентских выборов Владимир Путин дважды прибегал к внезапному отстранению своих премьер-министров, чтобы увеличить свои результаты на голосовании, пишут Генри Мейер, Илья Архипов, Евгения Письменная и Ирина Резник в материале для американского агентства Bloomberg. "Дмитрий Медведев, который дольше всех оставался на посту премьер-министра с тех пор, как Путин пришел к власти в 2000 году, казалось, мог стать исключением и даже лелеял надежды однажды оказаться преемником, - говорится в статье. - Но в связи с падающим рейтингом Медведева на фоне обвинений в коррупции, вызвавших крупнейшие за долгое время протесты против Кремля, от премьера могут избавиться в преддверии российских выборов 2018 года".

Со ссылкой на двух соратников Медведева авторы сообщают, что премьер "более чем когда бы то ни было обеспокоен своим политическим будущим". Два других близких к Кремлю источника заявили агентству, что чем ближе будут выборы марта 2018 года, тем уязвимее может стать Медведев. "Его рейтинг поддержки, который уже был низким из-за двухлетней рецессии, опустился на 10% после того, как в марте всплыли обвинения в коррупции, дойдя до рекордно низкой отметки в 42%, согласно опросу независимого "Левада-центра", опубликованному 5 апреля", - пишут журналисты.

"Замена второго лица в государстве могла бы внешне вдохнуть новую жизнь в правительство Путина и помочь увеличить явку среди избирателей, угнетенных самым долгим экономическим спадом за два десятилетия", - полагает агентство. Однако, отмечают журналисты, убрав Медведева, Путин может вселить смелость в своих оппонентов. Авторы цитируют политолога Глеба Павловского, по мнению которого, Путин не может уволить Медведева, "не сделав подарок Навальному".

Ссылаясь на двух человек, знакомых с ходом мыслей Кремля, агентство пишет, что "масштаб протестов и участие большого количества школьников и студентов стали неприятным сюрпризом для Путина". В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя падение популярности Медведева, заявил: "Рейтинги поднимаются и падают, это нормальный процесс". Однако Песков отказался ответить на вопрос, по-прежнему ли Путин полностью доверяет премьеру.

"Соратники Медведева обвиняют в его неприятностях политических соперников премьера в Кремле, связанных с силовиками, в частности, 56-летнего Игоря Сечина, могущественного главу государственного нефтяного колосса "Роснефть", - говорится в статье. "Сечин, поддерживающий господствующую роль государства в экономике, столкнулся с Медведевым и его союзниками-технократами, которые склоняются к подходу, отдающему большее предпочтение свободному рынку". Так, "в 2016 году Медведев проиграл борьбу за то, чтобы помешать "Роснефти" купить менее крупного конкурента, контролируемого правительством, после того как Путин поддержал Сечина".

"В ближайшем окружении президента есть озабоченность тем, что, если что-то случится с Путиным, по конституции его место займет Медведев", - пишут авторы. "И хотя в ближайшем будущем Путину ничего не грозит - судя по всему, его здоровье отменно - Медведев, если бы он стал президентом, постарался бы вдоволь отыграться, поэтому усиливается давление на Путина, чтобы он отстранил [премьера]", - передает Bloomberg слова Сергея Маркова, политического консультанта администрации Путина.

"Однако многие считают, что между ними существует неофициальное соглашение, согласно которому Медведев должен остаться премьером, по крайней мере, до 2018 года", - сообщает агентство. "К Медведеву никакие обвинения не прилипают, как к тефлоновой сковородке, - прокомментировал Марков. - Он может подвергнуться скольким угодно ударам. Я думаю, он выживет".

Путин, вероятно, отложит любое решение по Медведеву до более близкого к выборам периода, так как, если "идти на такой шаг слишком рано, он не будет столь эффективным", передают авторы мнение бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника Алексея Чеснакова, который продолжает консультировать власти. По его оценке, увольнение Медведева может стать "достаточно реалистичным, если потребуется оживить кампанию".

Однако пока Медведев является для Путина удобной фигурой, играя роль "громоотвода" недовольства и позволяя президенту оставаться над схваткой, цитирует Bloomberg Андрея Колядина, бывшего высокопоставленного кремлевского чиновника, который теперь стал политологом. По словам аналитика, если Путин отстранит Медведева от должности, "он может сам стать мишенью для критики".