27 апреля 2017 г. Крис Стокель-Уокер | Bloomberg Почему увольнение хуже, чем развод "Если верить данным, полученным при анализе более 4 тыс. научных исследований, уволенные сотрудники никогда уже не восстанавливают в полной мере уровень своего благополучия", - сообщает Bloomberg, поясняя, что под благополучием в данном случае подразумевается комплекс показателей: хорошее психическое здоровье, самооценка и уровень удовлетворенности жизнью. "Потеря работы может быть сильным ударом, который снижает удовлетворенность жизнью еще больше, чем вдовство или развод", - пишет журналист Крис Стокель-Уокер, излагая выводы ученых из Университета Восточной Англии и независимой организации What Works Center for Wellbeing, созданного британским правительством. Организация изучает методы повышения благополучия населения в Великобритании. После увольнения безработные чувствуют себя все более несчастными на протяжении нескольких лет. "Лучшее, на что они могут надеяться, - это найти новую, постоянную работу (желательно высокооплачиваемую и престижную), которая могла бы слегка смягчить шок от произошедшего", - говорится в статье. А что происходит с вдовцами и вдовами? "Когда человек теряет спутника жизни, [благополучие] резко снижается, а затем, в среднем, возвращается к прежнему уровню, - говорит Триция Курми из What Works Center for Wellbeing. - Но в случае с безработицей мы этого попросту не наблюдаем". Издание приводит цифры: у британских мужчин уровень благополучия возвращается в норму спустя два года после утраты спутников жизни и спустя четыре года после разрыва отношений. Но если британец теряет работу, его благополучие неуклонно снижается на протяжении более чем четырех лет. Причем для мужчин потеря работы обычно болезненнее, чем для женщин. "В нашем обществе осмысленная жизнь - это работа, внесение своего вклада в общество, обладание статусом" работающего человека, пояснила Курми. Источник: Bloomberg