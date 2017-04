27 апреля 2017 г. Ванесса Нойман | The Daily Beast Россия дала денег компании Citgo, а Citgo - Трампу "Пожертвовав полмиллиона в фонд инаугурационного комитета Дональда Трампа, нефтяная компания не нарушила закон. Но это пожертвование определенно не отвечало требованиям морали. А деньги, возможно, поступили от Кремля - как минимум, косвенно", - утверждает в своей статье в The Daily Beast Ванесса Нойман, американка венесуэльского происхождения, президент консалтинговой фирмы Asymmetrica. "Согласно недавно опубликованным документам Федеральной избирательной комиссии, компания Citgo - американский филиал венесуэльской нефтяной компании Petróleos de Venezuela (она же PDVSA) - пожертвовала Трампу больше денег, чем компании Shell или Walmart. Для PDVSA это приношение - нечто необычное: Citgo никогда не жертвовала в фонды предыдущих президентских инаугурационных комитетов", - говорится в статье. Автор утверждает: "Между пожертвованием Citgo в фонд инаугурационного комитета Трампа и ужасными кадрами жестокого подавления протестов в течение нескольких недель в Венесуэле (по версии генпрокурора Венесуэлы, 26 человек убиты, 437 ранены, 1289 арестованы; венесуэльская НКО Foro Penal, отстаивающая права заключенных, утверждает, что на 25 апреля "задержаны" 1536 человек) есть связь: и за первым, и за вторым стоят российские деньги и влияние". В статье говорится: "Пожертвование поступило инаугурационному комитету спустя несколько дней после того, как Citgo (компания, зарегистрированная в штате Делавэр и имеющая рабочую штаб-квартиру в Хьюстоне) заложила "Роснефти" - нефтяной компании, контролируемой Кремлем, - 49,9% своих авуаров. Благодаря этому PDVSA, материнская компания Citgo, смогла внести платежи по своим бондам". Нойман прогнозирует: "Если Венесуэла объявит дефолт по своим долговым обязательствам, "Роснефть" (то есть Putin & Co.) сможет без какого-либо правительственного надзора завладеть несколькими нефтеперерабатывающими заводами, девятью трубопроводами, а также распределительными терминалами в восточных штатах США от Техаса до Мэна. Если российская сторона в итоге получит Citgo в собственность, она будет использовать американских потребителей для финансирования своей автократии и жестокости Асада в Сирии". "Мы крайне обеспокоены тем, что контроль "Роснефти" над одним из крупных американских поставщиков энергоносителей может нести серьезную угрозу для американской энергетической безопасности, повлиять на поставки и цены бензина для американских потребителей и сделать ключевую инфраструктуру США уязвимой для угроз, нависающих над национальной безопасностью", - сказано в письме шести сенаторов, адресованном министру финансов США Стивену Мнучину. Американские конгрессмены призвали провести расследование, а также проверку силами Комитета по вопросам зарубежных инвестиций в США, дабы выяснить, "не стала ли уже "Роснефть" собственником Citgo". Автор напоминает: нынешний венесуэльский режим - заклятый враг США, он вступает в тесный союз с Россией, Ираном, Китаем и Сирией. На взгляд Нойман, среди причин массовых демонстраций, которые сейчас происходят в Венесуэле, возможно, и ситуация с российскими нефтяными деньгами. "30 марта Верховный суд Венесуэлы постановил, что возьмет на себя все законодательные функции Национальной ассамблеи [парламента. - Прим. ред.], то есть фактически распустил парламент", - напоминает автор. Национальная ассамблея, где господствует оппозиция, не утвердила бы нефтяные сделки, которые хотел заключить президент Мадуро. "Мадуро стремился получить еще больше денег от "Роснефти", - считает автор. После возмущенной реакции за рубежом Верховный суд Венесуэлы заявил, что отказался от своего решения. "Но он потихоньку сохранил за собой полномочия на подписание нефтяных сделок", - утверждает автор. На взгляд Нойман, режим Мадуро - это "угроза безопасности по всем статьям", а Венесуэла превратилась из верного союзника США в "крупнейшее в Западном полушарии несостоятельное государство". Автор опасается: "История о "Роснефти", Citgo и Трампе получила широкую огласку и вскоре породит еще одну мишень для негодования оппозиции - версию, что бездействие США объясняется соучастием финансового толка. Если американские компании не желают, чтобы их считали частью клептократического "болота", поглощающего Венесуэлу и венесуэльцев, они должны порекомендовать администрации США учтиво вернуть деньги, полученные от обидчика 30 млн голодных и подвергающихся пыткам венесуэльцев. От обидчика людей, которых Белый дом когда-то называл друзьями". Источник: The Daily Beast