"Это только начало"

Лишь сейчас террористы взяли на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга, произошедший в начале апреля, пишет политический обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Фридрих Шмидт.

В обращении, распространенном новостным агентством ANI, группа, назвавшаяся "Батальоном имама Шамиля", заявила, что исполнитель теракта Акбаржон Джалилов был участником "Батальона", следовал указаниям лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири и провел "героическую операцию" во время нахождения в Санкт-Петербурге российского президента Владимира Путина.

Теракт, как было сказано в обращении, стал "возмездием за насилие России против исламских стран вроде Сирии, а также за то, что случилось в Чечне". Также террористы добавили, что "операция стала лишь началом". По данным ANI, "Батальон имама Шамиля" был сформирован в Афганистане вскоре после начала российской военной операции в Сирии осенью 2015 года.

В прошлом теракты в России совершала не только "Аль-Каида"*, но и террористическая группировка "Исламское государство"*, не так давно устроившая теракты против силовиков в Чечне и Астрахани.

Тем не менее, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров считает "удивительным то, что "Батальон имама Шамиля" так долго молчал". В то же время он подчеркнул, что без российского военного вмешательства в Сирии "подобных терактов могло быть больше", так как там было уничтожено большое число террористов, причем многие из них являлись уроженцами России и бывших союзных республик.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ.