Депутаты Европарламента: "ЕС требуется перезагрузка отношений в Турцией"

"Турция - больше не та страна, с которой Европа начала переговоры о вступлении. Поэтому ЕС нужно пойти на решительный шаг в виде перезагрузки отношений", - пишут в совместной статье на сайте Focus депутаты Европарламента.

"Турция больше не выполняет требования копенгагенских критериев, необходимых для вступления в Евросоюз. Попытка военного переворота в июле прошлого года стала для страны болезненным опытом. Мы уважаем борьбу турок против путчистов, однако реакция властей была несоразмерной и оставила ощущение, что многие меры были лишь предлогом, чтобы ослабить неугодных критиков и укрепить полномочия президента", - пишут авторы статьи.

"16 апреля граждане Турции выражали в ходе референдума свое мнение относительно изменений в конституции, которые предполагают ликвидацию существующей парламентской демократии и замену ее на президентскую систему. Естественно, - признают депутаты, - любой народ имеет право самостоятельно решать вопрос о системе управления в стране. Однако, по словам экспертов, (в результате конституционных изменений) будет ослаблен парламентский и судебный контроль над исполнительной властью, а также ликвидированы защитные механизмы, препятствующие установлению авторитарной системы правления".

Авторы публикации указывают также, что референдум проводился в условиях чрезвычайной ситуации, а это стало благодатной почвой для практики "повсеместного запугивания критиков и других ограничений свободы слова". Лагерь президента Эрдогана получил за счет этого неоспоримые преимущества, говорится в статье.

"Незначительный перевес сторонников конституционных изменений демонстрирует раскол в турецком обществе. Авторитарная президентская система увеличит его еще больше", - прогнозируют авторы.

"Полное членство Турции в ЕС в свете нынешней ситуации в стране нереально, - констатируют депутаты Европарламента. - Уже давно переговоры о вступлении перешли в разряд мер по поднятию престижа и превратились в средство политического давления".

"Отношения между Турцией и ЕС должны быть переосмыслены и поставлены на новый фундамент. Партнерство и добрососедство слишком важны с точки зрения геостратегической перспективы, чтобы быть полностью разрушенными только потому, что кому-то не хватает мужества и правильной оценки происходящего", - говорится в статье.

Авторы публикации призывают к разработке нового Соглашения об ассоциации с Турцией, в котором бы предусматривалось расширение сотрудничества в таких областях, как политика, безопасность, культура и экономика. "Может быть предусмотрена и переоценка роли таможенного союза, а также визовая либерализация - при условии полного выполнения соответствующих критериев", - говорится в статье.

Основополагающее значение авторы придают соблюдению Турцией тех ценностей, которые предусматривает Европейская конвенция по правам человека. В этом процессе Европарламенту отводится особое место, указывают они: "Будучи народным представительством, мы должны донести до глав государств и правительств, что евродепутаты примут новую роль таможенного союза и визовую либерализацию только как часть нового Соглашения об ассоциации, которое должно прийти на смену нынешним переговорам о вступлении Турции в ЕС".

Авторы: Манфред Вебер (ХСС), руководитель Европейской народной партии в Европарламенте, Ги Верхофстадт, глава фракции либералов в Европарламенте, депутаты Европарламента Ренате Зоммер (ХДС) и Александр Граф Ламбсдорф (СвДП)