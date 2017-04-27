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27 апреля 2017 г.
27 апреля 2017 г.

Элиас Гролл, Дженна Маклафлин | Foreign Policy

В расследования США о российских связях Трампа и вмешательстве Кремля включились два тяжеловеса

"В затянувшиеся расследования связей администрации Трампа с Кремлем ожидается приток новой крови", - пишет американская Foreign Policy .

"Демократы сенатского комитета по разведке решили подключить Эйприл Досс, бывшего адвоката АНБ, к расследованию по российскому вмешательству в выборы в США. Тем временем Род Розенштейн, во вторник утвержденный в должности заместителя генпрокурора, возьмет под свой контроль растянувшееся расследование Министерства юстиции относительно связей Трампа с Россией и вмешательства Кремля", - говорится в статье.

Досс обладает подходящим рядом навыков, приобретенным за время ее пребывания в АНБ, где "большая часть адвокатской практики происходит на пересечении юридических полномочий и технических возможностей", сказала Кэрри Кордеро, бывшая сотрудница Минюста.

"Критики администрации Трампа будут внимательно следить за тем, сможет ли Розенштейн сохранить политическую независимость", - отмечает издание. На слушаниях по утверждению его в должности демократы неоднократно требовали, чтобы прокурор назначил специального советника для надзора за расследованием по России. Розенштейн отказался, но пообещал руководить расследованием так, как он бы "руководил любым расследованием".

Розенштейн будет отвечать за общее направление расследования и за утверждение самых щекотливых решений о прослушивании в его рамках, говорится в статье. Он заслужил похвалы за работу в должности федерального прокурора Мэриленда в период администрации Буша-младшего и Обамы, отмечает издание.

Источник: Foreign Policy


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