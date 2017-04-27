Роль России в Ливии

В Ливии, охваченной хаосом после гражданской войны, сотни тысяч беженцев ждут возможности переправиться в Европу. Попытки ЕС и ООН стабилизировать страну пока остаются безуспешными. Теперь Россия пытается воспользоваться своим влиянием, констатирует Frankfurter Rundschau.

"Основной проблемой стала борьба за нефть, власть и деньги", - говорит спецпредставитель генсека ООН по Ливии Мартин Коблер. После свержения Каддафи, долгое время возглавлявшего страну, Ливия погрузилась в хаос: глава правительства Фаез ас-Саррадж плохо контролирует ситуацию в стране, на ее востоке - там, где находятся важнейшие нефтяные порты, - было провозглашено собственное правительство. Этот район, напоминает автор статьи, находится под контролем самого влиятельного военного в Ливии, генерала Халифы Хафтара. "Эксцентричный генерал не раз грозил занять Триполи - дипломат ООН Коблер ищет с ним контакт, в том числе с российской помощью".

"Я рад, что у русских есть неплохое влияние на генерала Хафтара", - признается Коблер. Без него, понимает дипломат, решения ливийского конфликта не будет.

По мнению эксперта Российского совета по международным делам Максима Сучкова, Россия преследует свои собственные интересы в Северной Африке. Дружественное России руководство в Ливии могло бы стать частью оси Дамаск-Каир-Триполи, во главе которой стояла бы Россия, считает эксперт.

"Специалисты опасаются, что Россия может повлиять на борьбу за власть в Ливии в угоду собственным интересам, выстроив в перспективе "российский круг влияния" в Средиземноморском регионе", - говорится в статье.

Со свержением режима Каддафи, пишет издание, Москва потеряла контракты в военной, энергетической сфере, а также в области инфраструктуры на общую сумму по меньшей мере 4 млрд долларов. Наряду с экономическими интересами Россия заинтересована в безопасности Ливии, указывает Сучков.

"Недавно генерал Хафтар в ходе визита в Москву поблагодарил Россию за ее помощь в борьбе с терроризмом", - говорится в статье. "Демонстрацией силы" называет автор прием, который был оказан Хафтару в январе 2017 года на российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море. По неподтвержденным данным, Москва пообещала Хафтару оружие на сумму до 2 млрд евро.

Москве, уверен Сучков, нужна военная поддержка генерала. Россия хочет позиционировать себя как посредника в процессе стабилизации ситуации в стране, однако не заинтересована в том, чтобы начинать там военные действия. Поэтому Москва лавирует между фронтами: недавно в Россию был приглашен признанный международным сообществом премьер-министр Саррадж.

"Россия не хочет нести военные и финансовые последствия, связанные с возможной эскалацией ситуации в Ливии", - цитирует Сучкова издание.