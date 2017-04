27 апреля 2017 г. Стефан Уэгстил | Financial Times Отправка войск в Литву придаст Германии более значимую роль в НАТО Если Дональд Трамп нуждается в свидетельствах приверженности Германии НАТО, Берлин надеется, что он найдет их в глуши литовского соснового леса, пишет Стефан Уэгстил в британском издании Financial Times. "Впервые после Второй мировой войны немецкие войска совершают патрулирование в глубине Восточной Европы, - информирует издание. - В Рукле, где раньше была советская военная база, подполковник Кристоф Хубер командует многонациональными силами НАТО, наполовину состоящими из германских солдат и осуществляющими миссию по поддержке, нацеленную непосредственно на противостояние угрозе, исходящей от воспрянувшей России". "Но даже эта беспрецедентная дислокация вряд ли удовлетворит президента США, требующего от Берлина радикально усилить роль [Германии] в НАТО и трансатлантическом союзе", - полагает автор. Как напоминает издание, "Дональд Трамп хочет, чтобы европейские союзники Америки довели свои оборонные бюджеты до целевой отметки НАТО в 2% от ВВП к 2024 году". Из 28 членов НАТО только пятеро соответствуют целевому показателю в 2%, "но Трамп направил свою критику именно на Берлин из-за зияющего разрыва между его экономическим влиянием и глобальной военной незначительностью", поясняет корреспондент. Немецкое "общественное мнение стало относиться менее враждебно к армии, особенно в том, что касается антитеррористических миссий", говорится в статье. "Но в стране, где маячит тень нацистского прошлого, скептицизм по поводу военной экспансии по-прежнему широко распространен". "После длительных сокращений в области обороны по окончании холодной войны украинский кризис 2014 года повлек резкий поворот в военных расходах Германии - они были впервые за более чем 25-летний период увеличены в связи с пересмотром Берлином потенциальной российской угрозы, - пишет журналист. - Но увеличение [расходов] осуществляется медленными темпами". "Многое зависит от сентябрьских парламентских выборов, - считает автор. - Консервативному блоку ХДС/ХСС Меркель брошен большой вызов Социал-демократической партией (СДПГ) - ее младшим партнером по коалиции, который более осторожно относится к увеличению оборонных расходов. Зигмар Габриэль, министр иностранных дел [Германии] от социал-демократов, заявил в прошлом месяце на встрече НАТО на уровне министров, что целевая отметка в 2% "была сформулирована <...> как ориентир, а не как цель". "Вдобавок к политической чувствительности есть и практические проблемы", - отмечает журналист. Так, Ханс-Петер Бартельс, уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих, заявил, что урезанное министерство обороны плохо оснащено для расширения. "Из-за недостатка рабочей силы Германия не в состоянии набрать нужное количество солдат - 170 тыс. человек, а что уж говорить о дополнительных 12 тыс., которых необходимо нанять к 2024 году", - пишет автор, ссылаясь на Бартельса. "Также министр обороны Урсула фон дер Ляйен уже испытывает трудности из-за многочисленных недостатков программ вооружений", - информирует газета. В завершение автор приводит слова неназванного экономического советника правительства Германии: "[Зигмар] Габриэль прав. Нет возможности абсорбировать большое увеличение оборонного бюджета". Источник: Financial Times