За Путина и Эрдогана

Большинство турок, проживающих в Германии - к ужасу немецких политиков и ведущих СМИ - проголосовали в ходе референдума за предложенные Эрдоганом изменения в конституции, тем самым сказав "да" авторитарной системе на бывшей родине. И это неудивительно, комментирует на немецкоязычном сайте Huffingtonpost научный директор Германо-российского форума Александр Рар. "Русские в Германии отдают на президентских и парламентских выборах свои голоса Путину. Просто об этом здесь никто не задумывается", - замечает немецкий политолог.

"Турки и русские, которые обрели в Германии вторую родину, очень схожи по менталитету. Они живут в Германии, поскольку жизнь здесь более комфортна и безопасна - немецкая экономика сегодня является самой сильной в мире, и здесь можно лучше заработать. Но большинство из них так и не стали настоящими немцами - с точки зрения мышления и политического поведения", - уточняет Рар.

Их не интересует исконная немецкая культура; идея европейского либерального общества, основанного на общих ценностях, им тоже не очень близка; они не идентифицируют себя с послевоенным переосмыслением прошлого, говорится в статье.

"Они ходят в мечети и православные храмы в Германии не для галочки, а по велению сердца и из чувства патриотизма. Им чужда мысль об окончательной ассимиляции в Германии", - уверен политолог.

Немецкие политики ошибались, долгое время считая, что иностранцы, принявшие преимущества демократической правовой и экономических систем Германии, автоматически проникнутся господствующей здесь системой либеральных ценностей. "Напротив, чем больше на эмигрантов давят с целью превратить их в примерных немцев и либеральных европейцев, тем больше они закрываются в коконе своих традиционных ценностей", - отмечает политолог.

"Они работают и платят налоги в Германии, однако интересуются несравнимо больше жизнью на своей предыдущей родине, - пишет Рар. - Об этом многое говорит исследование, в ходе которого устанавливалось, какие телеканалы предпочитают смотреть эти группы".

"Когда немецкие политики и прежде всего СМИ начинают критиковать президента Турции или России - или, как в недавнем прошлом, даже ругать - проживающих в Германии турок и русских начинает переполнять чувство несправедливости и уязвленной гордости. Это порождает ответную реакцию. Эти люди, - поясняет автор, - могут и не быть сторонниками Путина или Эрдогана, однако встают на защиту страны, в которой родились, особенно когда нападки на нее становятся агрессивными".

С другой стороны, когда турки или русские, проживающие в Германии, "критикуют немецкую политику или открыто протестуют против нее (как в случае с якобы изнасилованной девочкой Лизой), власти и СМИ сразу высказывают подозрения, что спецслужбы Турции и России превращают бывших сограждан в инструмент для реализации своих целей", пишет Рар, указывает, что это ошибка. Протесты русских перед зданием ведомства федерального канцлера были скорее выражением их недовольства политикой правительства Меркель в разгар миграционного кризиса, а оно ощущалось и среди широких слоев немецкого населения.

Как турки, так и русские, живущие в ФРГ, благодарны стране за ту возможность, которая была предоставлена им или их предкам, убежден автор.

"Немецкая политика не сможет изменить менталитет этих граждан - здесь требуется искусство чувствовать ситуацию кончиками пальцев. Многие выходцы из России не забудут, что после чудовищного теракта в метро Санкт-Петербурга Бранденбургские ворота решили не подсвечивать в цветах российского флага. Берлинские власти допустили глупую ошибку", - заключает Рар.