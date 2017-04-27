Трампу приходится осторожничать с Украиной на фоне расследования, связанного с Россией

"Смерть американского участника международной наблюдательной миссии на востоке Украины, подорвавшегося на мине, которая также ранила его чешского коллегу, - это последнее проявление смертельного насилия, подвергающего большому давлению хрупкое перемирие в стране, - пишет корреспондент британского издания Independent Ким Сенгупта. - Пока что ответ Госдепартамента США был сдержанным, отдавал должное храбрости наблюдателей, выражал "шок и грусть", а также призывал Россию использовать ее влияние на сепаратистов на востоке, чтобы сделать возможным "проведение всеобъемлющего, прозрачного и своевременного расследования".

Как отмечает автор, "на Украине за каждым шагом Соединенных Штатов с озабоченностью наблюдает президент Петр Порошенко. Он не только обеспокоен тем, что Вашингтон может ослабить поддержку страны в борьбе с Россией, но и пытается реабилитировать себя в глазах Трампа после того, как его правительство не особенно скрывало, что поддерживает Хиллари Клинтон на американских президентских выборах".

"Есть свидетельства того, - сообщает журналист, - что украинские чиновники помогли Демократической партии раскрыть неподтвержденные незаконные связи между Трампом и Москвой. Сюда входит деятельность Пола Манафорта, бывшего главы штаба [Трампа], который до этого играл ту же роль у Виктора Януковича, экс-президента Украины и союзника Путина".

Корреспондент также напоминает, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал Трампа "клоуном" и отозвался о его комментариях касательно Крыма как о "диагнозе опасного маргинала" в Twitter.

"Порошенко пока не встречался с президентом США, - говорится далее. - Усилиям по организации встречи украинского посла в Вашингтоне Валерия Чалого мешает мнение команды Трампа о том, что в наибольшем сговоре с демократами состояли люди, связанные с посольством".

"Недавно, пытаясь исправить причиненный вред, правительство Порошенко подписало контракт - по слухам, на 50 тыс. долларов в месяц - с лоббистской фирмой в Вашингтоне, имеющей связи среди республиканцев. Задача фирмы - организовать встречи с чиновниками из администрации Трампа, чтобы "укрепить отношения между США и Украиной".

"А пока различные расследования связей Трампа с Россией продолжаются, и внимание опять сосредоточено на Украине, - пишет журналист. - Одно из недавних обвинений заключается в том, что Манафорт получал большие суммы посредством "подозрительных платежей" от Януковича". Автор сообщает, что следователи на Украине хотят допросить Джеймса Коми, директора ФБР, - бюро ведет свое собственное расследование связей с Россией".

"Свидетельством нервозности команды Трампа по поводу последствий выглядит ее попытка дистанцироваться от Манафорта, - полагает корреспондент. - На недавнем брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер внезапно упомянул имя Манафорта и заявил на фоне всеобщего скептицизма, что "он играл очень ограниченную роль на протяжении очень ограниченного промежутка времени" в президентской кампании".

"Однако расследования никуда не денутся, и "украинская связь", вероятно, будет по-прежнему критически изучаться, - пишет Сенгупта. - Холодок между правительством Порошенко и Трампом вряд ли скоро сменится оттепелью".