27 апреля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Кремль пытается приглушить новые протесты Российские власти усиливают нажим на всех оппозиционеров, критиков и НПО, но те, которые ассоциируются с Ходорковским, страдают особенно сильно, пишут СМИ. Накануне субботник протестных акций Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность подразделений "Открытой России": организация давнего оппонента Путина дала понять, что постарается теснее сотрудничать с Навальным. Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность трех НПО: "OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). В заявлении Генпрокуратуры говорится, что указанные организации "осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными", и "их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства". "Россия запретила три оппозиционные организации, связанные с Ходорковским" - таков заголовок в Financial Times. Журналистка Катрин Хилле полагает: "Это сделано накануне запланированных демонстраций против режима, когда Кремль пытается ограничить распространение протестных настроений". В апреле месяце "Открытая Россия" призвала россиян проявить недовольство режимом президента Путина на шествиях по всей стране в эту субботу. "Ожидается, что эти протесты покажут, в какой мере российское население готово громко выражать недовольство, а также как будет реагировать Кремль", - пишет газета. Месяц назад десятки тысяч человек вышли на митинги против коррупции, организованные Алексеем Навальным. Навальный сплотил вокруг себя сторонников, обвинив премьер-министра Медведева в "коррупционном накоплении роскошных дач и виноградников", как выражается Хилле, отмечая, что Медведев и другие отрицают обвинения. "Открытая Россия" более прямо увязала с Путиным свои призывы к протестам. Организация планирует на субботу демонстрации в более чем 30 городах, причем она заявила, что в Москве протестующие придут к администрации президента, чтобы вручить письмо, в котором потребуют от Путина не баллотироваться в президенты вновь в следующем году", - пишет журналистка. В последние годы российские власти усилили нажим на всех оппозиционеров, критиков и НПО, "но те, которые ассоциируются с Ходорковским, пострадали особенно сильно", утверждает автор. "Накануне протестов, намеченных на ближайшие выходные, Кремль запретил движение "Открытая Россия", - извещает в заголовке USA Today. Журналист Дуг Стэнглин поясняет, что формально распоряжение российской генпрокуратуры касается трех НПО: "зарегистрированной в Великобритании "Open Russia", базирующегося в России общественного движения "Открытая Россия" и базирующегося в США Institute of Modern Russia (IMR), аффилированного с "Открытой Россией". Основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский заявил в интервью телеканалу "Дождь", что решение направлено исключительно на иностранные организации, а российское движение "Открытая Россия" "существует отдельно и продолжит работу". "Открытая Россия" недавно начала свою кампанию "Открытые выборы" по продвижению оппозиционных кандидатов в электоральном цикле 2015-2018 годов, а также попыталась собрать людей на митинги по всей стране в субботу, призвав Путина отказаться от выдвижения его кандидатуры в 2018 году", - пишет автор. "В момент, когда надвигаются новые акции протеста, российские власти запретили организацию, которой руководит критик Кремля", - отмечает в заголовке The New York Times. Журналист Нил Макфаркуар описывает ситуацию так: "В среду российское правительство приняло меры, чтобы сорвать попытки проведения антиправительственных митингов в эти выходные, а именно, внесло в черный список координирующую организацию - "Открытую Россию", основанную критиком Кремля Михаилом Б.Ходорковским". Неясно, какой эффект возымеет попытка властей предотвратить протесты, считает издание. "Открытая Россия", действующая внутри страны, объявила, что независима от британской штаб-квартиры и запрет на нее не распространяется, так что она продолжит попытки мобилизовать людей на антиправительственные шествия примерно в 30 городах в субботу", - говорится в статье. Ходорковский в своем заявлении для телеканала "Дождь" "предрек, что запрет приведет к обратным результатам", передает Макфаркуар. "26 марта Кремль столкнулся с неожиданностью: примерно в 80 городах тысячи россиян, среди которых было много молодых людей, откликнулись на призыв лидера оппозиции Алексея А.Навального и вышли протестовать против коррупции, широко распространенной в правительстве. "Открытая Россия", которая раздумывала над тем, как поддержать оппозиционных кандидатов, недавно дала понять, что постарается теснее сотрудничать с Навальным", - говорится в статье. Российская юстиция "запретила три организации, имеющие отношение к критику Кремля Михаилу Ходорковскому", пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. При этом, как комментирует издание, российская Генпрокуратура опиралась на "довольно спорный закон, который позволяет запрещать организации, которые с точки зрения властей при поддержке иностранных государств вмешиваются во внутриполитические дела России". Пока что в запретительном списке было всего семь организаций, причем большая часть имела связи с США. Правозащитная организация "Открытая Россия" и одноименное гражданское движение зарегистрированы в Великобритании, а "Институт современной России", которым руководит сын Ходорковского Павел, - в США. Отныне эти организации не могут публиковать свои материалы, их счета могут быть заморожены, а граждане, которые будут сотрудничать с ними, могут быть наказаны, предупреждает Sueddeutsche Zeitung.