Макрон и народный роман

"Два огромных трупа, упавших навзничь. Ле Пен и ее банда. Меланшон и его позор. Истинное романтическое увлечение французского народа - Макрон?" - рассуждает политический журналист, философ, писатель Бернар-Анри Леви в газете La Regle du jeu.

"То, что Социалистическая партия - труп, об этом было объявлено 10 лет назад, но столько времени ей понадобилось, чтобы наконец осознать собственное фиаско, - пишет Леви. - Но в том же положении партия "Республиканцы" (LR), "Объединение в поддержку Республики" (RPR), "Союз за народное движение" (UMP), уж не знаю, теряюсь в названиях, - станут ли эти имена якорями спасения в этом нескончаемом кораблекрушении? В любом случае это смена эпохи. Конец тех времен, когда во Франции два столетия назад конституцией было положено начало важнейшему разделению на правых и левых", - утверждает автор.

"Ле Пен и ее банде предвещали 30%. Ну что ж, получилось 22%. И это выглядит недостаточным - каких-то жалких 22%! - в пустых и жадных глазах членов "Национального фронта". Они тоже попали в мышеловку и снова затянули старую песню: "Вы - система, мы - народ", - пишет Леви. - Они продолжали бахвалиться, не понимая, что изнашивание коснулось и их; им даже в голову не пришло, что, так и не оказавшись в будущем, они уже относятся к прошлому, и что Марин на самом деле отнюдь не Мадонна - она слишком чужда народному духу, чтобы Франция идентифицировала себя с ее откровенной вульгарностью. Подруга нацистов Шатийона и Лусто пробудила в народе звериное начало. Но сделать из него зверя ей не удалось. В последний момент народ, как это часто случается в истории, сумел опомниться. "Фрекзита" не будет. Привидению Виши не удастся вывести из Европы страну Вольтера и Гюго".

"Зато сюрпризом стало поведение Меланшона, - продолжает автор. - Политика судят по его реакции. А реакция Меланшона в этот вечер была отталкивающей. Он плохой игрок. Амон, Фийон, Рафарен, Дюфло, как и другие, сумели достойно встретить свое поражение. Все или почти все сделали различие между политическим соперником и врагом Французской Республики. Меленшон - нет".

"И наконец, Макрон. Франция не омертвела, как кому-то хотелось, и она выбрала этого человека. Она не совсем понимает, что делает, так как он сам не совсем понимает, кто он есть. И она задерживает дыхание, так как осознает, что в радостном воодушевлении может оживить что-то хрупкое и незавершенное. Чего недостает этому Бонапарту? - спрашивает Леви. - Разгадки ребуса. "Главное для меня - это..." - разнородных картинок, из которых составилось бы его мировоззрение. Финального слова, которое придаст или не придаст смысл его невероятному броску. Но, сказать по правде, у нас нет другого выбора. Впрочем, у него тоже. Прошло время риторических формулировок, которые не говорят о "моем самом главном". Теперь он должен рассказать всю свою историю французским женщинам и мужчинам, которых 60 млн. Ставка такова - истинный народный роман или национальный упадок".