В отношении России Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен - полные противоположности

Хотя Москва защищается, говоря о невмешательстве во французскую президентскую кампанию, она при этом приветствует "надежду на перемены", которую связывает с лидером "Национального фронта", пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Один является сторонником "требовательного диалога" в отношении России, другая делает из сближения с Москвой вектор своей внешней политики; первый является сторонником сохранения европейских санкций столь долго, сколько на Украине будет вестись разговор с помощью оружия, вторая поддерживает присоединение Крыма и желает отмены этих репрессивных мер; движение "Вперед!" считает себя жертвой российских кибератак, в то время как "Национальный фронт" получил кредит в 9 млн евро от российского банка для финансирования своей кампании", - говорится в статье.

"На бумаге все противопоставляет Макрона и Ле Пен в их отношениях с Россией, и Кремль не делает ничего, чтобы рассеять сомнения по поводу такого фактического положения дел. Председатель международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев поприветствовал "надежду на перемены", которую вызывает кандидат от "Национального фронта", перед лицом "безнадежности", которую олицетворяет бывший министр экономики", - пишет журналист.

"Месяц назад Ле Пен была принята в Кремле Владимиром Путиным и воздала должное "новому видению" "многополярного мира", которое, по ее мнению, олицетворяет российский президент. Конкретнее, речь шла о стремлении освободиться от "гегемонистских" претензий бывших американских администраций, до прихода Трампа. В Москве Ле Пен старательно стремилась выставить себя напоказ в компании лидера страны, тогда как Макрон, наоборот, подчеркивал в ходе своей кампании: "Я не восхищен господином Путиным, я не стремлюсь стать его другом", - говорится в статье.

"Наконец, лидер движения "Вперед!" подтверждает свою "приверженность правам человека", тогда как Россию обвиняют в их регулярном нарушении. Ле Пен оставляет эту проблематику в стороне, если не сказать игнорирует", - сообщает Авриль.