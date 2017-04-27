Надо ли бояться "российских хакеров"?

"Партия Эммануэля Макрона, возможно, была атакована хакерами из России. В последние месяцы Кремль был обвинен в финансировании кибератак с целью защиты своих интересов. Надо ли столь сильно бояться русских хакеров, орудующих в сети?" - пишет журналистка Le Figaro Люси Ронфо.

"Часто его воображают типом с мрачным лицом, скрытым капюшоном, прячущим руки в кожаных перчатках. Облик российского хакера неотступно преследует современность. Его последний предполагаемый подвиг: в своем докладе японская компания по кибербезопасности Trend Micro уверяет, что помощники Эммануэля Макрона стали жертвами кибератак российской проправительственной хакерской группы. В феврале команда кандидата на президентских выборах уже изобличила "множество атак в различных формах" в отношении сайта en-marche.fr, происходящих "с большого Востока, из Украины и других стран". Национальное агентство Франции по безопасности информационных систем даже предупредило об опасности "этих государств, которые используют угрозы в сети с целью оказания влияния", явно ссылаясь на Россию. За два года российский хакер стал угрозой, нависшей над международной дипломатией. Не слишком ли идеализирован этот воображаемый виновник?" - задумывается автор статьи.

"Россия стала главным источником бед интернета, царством хайтэк-пиратов, которые действуют в полной безнаказанности под прикрытием анонимности, сидя у себя дома или интернет-кафе", - писала газета New York Times в 2007 году. "В ход была пущена драматизация. Голливудские фильмы заменили шпиона времен холодной войны на его современный эквивалент - хакера, способного на любые смелые выходки", - говорится в статье.

"Такая преступная деятельность в сети существует повсюду в мире и облекается в самые разные формы", - ограничивает значение российских хакеров Джеф Матьо, программист и соавтор специализированного сайта Reflets.info. И добавляет: "Что отличает Россию от других стран, так это относительная терпимость ее правительства к определенным видам деятельности, а также существование мостов между информационными агентствами и хакерами-фрилансерами".

"Со временем фигура российского хакера понемногу стерлась из коллективного сознания, уступив место его северокорейским и китайским собратьям", - говорится в статье.

"Между тем в последний год российские хакеры вновь совершили шумное возвращение в СМИ. Загадочная группа под названием Fancy Bear взломала компьютерные системы Всемирного антидопингового агентства. Согласно ее утверждениям, спортсмены получали разрешение на прием определенных медикаментов, запрещенных в терапевтических целях. Дело получило не столько денежный, сколько политический оборот, так как через несколько месяцев после этого произошло отстранение российской делегации от участия в Параолимпийских играх из-за применения допинга. "Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего, спортивной общественности", - прокомментировал российский президент Владимир Путин.

"В последующие месяцы группа Fancy Bear (называемая также APT28) приумножила свои небывалые подвиги. Ее следы обнаружены во многих массированных кибератаках: на телеканал TV5 Monde, на немецкий и турецкий парламенты, на Демократическую партию США", - сообщает журналистка.

"Параллельно Россия стала позиционировать себя на поле информационных баталий: в сфере дезинформации. Многие показатели указывают на то, что правительство Владимира Путина стремилось оказать влияние на самые значимые выборы в мире с тем, чтобы способствовать победе пророссийских кандидатов, посредством медийной пропаганды и дезинформации в социальных сетях, - отмечает Ронфо. - "Тролли" берутся за мишени, противостоящие российским интересам, и заваливают их ложными статьями и слухами с целью их дискредитировать. Было сфабриковано дело о ложном изнасиловании юной немки. Во Франции Эммануэль Макрон сталь мишенью слухов относительно его прошлого и частной жизни. Хиллари Клинтон была обвинена в руководстве педофильской сетью, скрытой в помещении некой пиццерии. ФБР подтвердило проведение расследования о связях между Россией и Дональдом Трампом, избранным в ноябре президентом США. "Технические атаки шли бок о бок с этой пропагандой в сети, - утверждает Лоик Гезо, директор по стратегии в Южной Европе компании Trend Micro. - Это движение значительно усилилось в последние годы".

"При этом довольно сложно и даже невозможно с уверенностью знать о происхождении и намерениях хакерской атаки", - отмечает Рондфо. "Точно это определить - трудная задача", - признает Лоик Гезо и уточняет, что многие технические детали не были преданы гласности.

"Компания Trend Micro не в состоянии утверждать, что данные действия исходят от российского правительства. Она лишь сообщает, что группа Pawn Storm (иначе называемая APT28) располагает "значительными" финансовыми и человеческими ресурсами и что ее мишени, судя по всему, входили в сферу российских интересов. Общеизвестно, что Россия уже долгие годы набирает хакеров, давая объявления в социальных сетях или переманивая лучших работников страны из предприятий, использующих новые технологии", - указывает автор.

"Подобные кибератаки дают пищу для коллективной истерии вокруг вездесущего российского хакера, до такой степени, что порой она затмевает другие реальные угрозы", - комментирует журналистка. "Мы регулярно публикуем доклады о китайских хакерах, но на данный момент они вызывают гораздо меньший интерес", - подчеркивает Лоик Гезо.