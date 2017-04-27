Большой снос в Москве

С улицы эти прямоугольные, грязно-серые жилые дома выглядят так же скучно, как поставленные друг на друга гаражи, пишет Энн-Дорит Бой в швейцарской Neue Zuercher Zeitung. В них низкие потолки и тонкие стены. Площадь трехкомнатной квартиры вместе с балконом составляет всего 58 квадратных метров, кухни - всего 6. В народе такие дома называют "хрущевками" - по имени партийного лидера Никиты Хрущева, который в конце 1950-х - начале 1960-х насаждал подобные дома по всему Советскому Союзу. По первоначальной задумке такие дома, строившиеся из готовых бетонных блоков, были временным жильем на 20-30 лет, но миллионы людей в России и других постсоветских государствах продолжают жить в них и сейчас.

"Но теперь последний час "хрущевок" решили ускорить, и об этом распорядился не кто иной, как президент Путин", - говорится далее. В показанном по ТВ разговоре Путина с московским мэром Сергеем Собяниным в конце февраля Путин дал указание больше не вкладывать деньги в ремонт "хрущевок", а строить новое жилье. Собянин радостно поддержал идею и до 2018 года захотел снести почти 8 тыс. домов, в которых 600 тыс. квартир общей площадью 25 млн квадратных метров, то есть десятую часть от суммарной московской жилплощади.

Мэр пообещал собственникам и жителям "хрущевок", которых около 1,6 млн, более просторные и современные квартиры в новостройках в их же районах: вместо 8 квадратов на человека сегодня стандартом являются 18. Стоимость гигантского строительного проекта оценивается городом в 60 млрд швейцарских франков, однако независимые эксперты опасаются, что смета может вырасти, а сама стройка затянуться на 20 лет, ведь такого крупного проекта по сносу и строительству в России никогда не было, говорится в статье.

"Поначалу хвастливое заявление Собянина обнадежило многих жителей "хрущевок", - продолжает журналистка. - Но спустя два месяца слухов и обещаний большинство москвичей начали бояться, что их против воли переселят в 25-этажную высотку на окраине или попросят хорошенько раскошелиться за квартиру в более удобном месте".

Поводом для опасений жителей стал "новый закон, который московские депутаты быстренько внесли на рассмотрение в городскую Думу для того, чтобы создать правовую базу беспрецедентного сноса, и уже приняли в первом чтении". В частности, закон существенно ограничивает права собственников жилья в так называемых зонах реновации и позволяет городу сносить любые дома, находящиеся в них. Жителям, согласно закону, отводится всего 60 дней на то, чтобы согласиться с предложением городских властей по переселению или подать жалобу в суд.

Довольно смутная формулировка в законе позволяет жителям провести голосование по поводу судьбы дома на веб-сайте "Активный гражданин". Но ввиду полномочий, которые город оставил себе, это голосование в лучшем случае служит цели придать всему псевдодемократическую обертку, полагает автор статьи.

Между тем противники сноса обвиняют Собянина в авторитарной модернизации, говорят о предстоящем отчуждении собственности и депортации со стороны строительной олигархии. Как результат, в различных группах в интернете ежедневно растет число недовольных. "В итоге гигантский проект, задуманный как поспорье Путину на выборах президента в следующем году, может вызвать совершенно противоположный эффект", - заключает Бой, добавляя, что столь любимый за активное обновление города Собянин в последнее время навлекает на себе все больше гнева из-за кампании против "хрущевок".