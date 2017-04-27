Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
27 апреля 2017 г.
27 апреля 2017 г.

Питер Джонс | The Spectator

При создании империи Путину стоит обратиться за подсказками к Древнему Риму

"Президенту Владимиру Путину, который все еще поддерживает сирийского лидера Башара Асада, нужна помощь, если он хочет считаться представителем цивилизованного мира. Помощь может оказать Рим", - пишет Питер Джонс в статье для The Spectator.

Причина успехов Древнего Рима в завоевании всего Средиземноморья, как считается, была двоякой. "Во-первых, это было сильно интегрированное государство, активно привлекавшее к деятельности все население, как богатое, так и бедное. Однако, что еще более важно, в этом воинственном мире только Рим понимал преимущества привлечения на свою сторону противников", - говорится в статье.

"За 200 лет, которые ему понадобились для того, чтобы взять Италию под контроль, он тщательно разработал политические и дипломатические навыки "управления альянсами", превращая врагов в преданных римских граждан", - пишет Джонс.

"Цари имперской России также обладали навыками "кооптации". Но сейчас эта глубоко коррумпированная, небезопасная страна, кажется, не способна привлечь на свою сторону никого, кроме таких же коррумпированных государств", - считает автор. Ей ничего не остается, кроме как демонстрировать гордость за то, что она является лидером одиночек, окруженных врагами и героически сталкивающихся с враждебным миром.

Источник: The Spectator


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика


Рейтинг@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2017 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               