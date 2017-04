27 апреля 2017 г. Питер Джонс | The Spectator При создании империи Путину стоит обратиться за подсказками к Древнему Риму "Президенту Владимиру Путину, который все еще поддерживает сирийского лидера Башара Асада, нужна помощь, если он хочет считаться представителем цивилизованного мира. Помощь может оказать Рим", - пишет Питер Джонс в статье для The Spectator. Причина успехов Древнего Рима в завоевании всего Средиземноморья, как считается, была двоякой. "Во-первых, это было сильно интегрированное государство, активно привлекавшее к деятельности все население, как богатое, так и бедное. Однако, что еще более важно, в этом воинственном мире только Рим понимал преимущества привлечения на свою сторону противников", - говорится в статье. "За 200 лет, которые ему понадобились для того, чтобы взять Италию под контроль, он тщательно разработал политические и дипломатические навыки "управления альянсами", превращая врагов в преданных римских граждан", - пишет Джонс. "Цари имперской России также обладали навыками "кооптации". Но сейчас эта глубоко коррумпированная, небезопасная страна, кажется, не способна привлечь на свою сторону никого, кроме таких же коррумпированных государств", - считает автор. Ей ничего не остается, кроме как демонстрировать гордость за то, что она является лидером одиночек, окруженных врагами и героически сталкивающихся с враждебным миром. Источник: The Spectator