"Движение пяти звезд" берет новости из российской пропаганды

Итальянская партия "Движение пяти звезд" создала параллельный медиа-мир, причем его источники - прокремлевские, говорится в материале журналиста швейцарской газеты Tagesanzeiger Оливера Майлера.

"Так, в Италии достаточно всего одного клика, чтобы попасть в другую вселенную, причем с пятью звездами, - рассказывает журналист. - Clicca qui ("Кликай сюда") - вот так начинается практически каждое подобное путешествие в мир "Движения пяти звезд". У этой партии самая крупная сеть собственных информационных каналов". Читателей заманивают на веб-сайты и блоги при помощи фраз вроде "Ты не поверишь!", "Подобное происходит только в Италии!", "Не будем больше терпеть этот позор!" или "Они скрывают это от тебя!".

Если кликнуть по этим заголовкам, то очень скоро читатели могут подумать, что "в этом мире на самом деле все совершенно иначе, чем они считали ранее". К примеру, блог Беппе Грилло, являющийся чем-то вроде главного органа партии, а также порталы Tze Tze и La Fucina "создают впечатление, будто бы всех обманывают темные силы и СМИ. А в скором времени может произойти революция".

Главным медиа-офисом партии является основанная в 2004 году интернет-фирма Casaleggio Associati. "Это очень небольшая фирма: всего с десяток человек. И там все делают все", - рассказывает программист Марко Канестрари, работавший там четыре года. При этом фирма занимается не только блогом Грилло, но и всеми его информационными каналами и интернет-платформой, на которой члены движения проводят голосования, выбирают кандидатов и определяют позиции на важных голосованиях.

В настоящее время 34-летний Канестрари работает веб-разработчиком в Лондоне и пишет книгу-разоблачение под названием "Сверхновая: как убили "Движение пяти звезд". Рассказ изнутри". Во время беседы Канестрари рассказал о том, как все началось в 2005 году. Тогда бизнесмен и сооснователь партии Джанроберто Казаледжио предложил Грилло, с которым он тогда впервые встретился после его сатирического шоу, завести блог. Казаледжио увидел в Грилло потенциал харизматичного политика. И в итоге Грилло стал лицом партии, а Казаледжио - мозгом.

Как бы то ни было, подобные новости приносят просмотры и, вполне вероятно, деньги. При этом часть своих новостей Tze Tze берут у российских новостных агентств и пропагандистских каналов Кремля Sputnik и Russia Today. И это поразительно, если не сказать чудовищно: до 2014 года Грилло и его "Пять звезд" были воинствующими противниками российского президента Путина. Последний был для них "злым царем", который подавляет оппозицию, прессу, геев и Украину. После российского вторжения в Крым Грилло даже упрекнул Европу в том, что она стелется перед Путиным для того, чтобы не потерять доступ к нефти и газу. "Однако теперь Путин внезапно стал хорошим, а НАТО - плохим. То есть произошел разворот на 180 градусов без дискуссий с членами партии. Отныне Грилло хвалит Путина при любой возможности, а некоторые представители партии уже ездили в Москву встречаться с представителями путинской "Единой России". Таким образом, вся пропагандистская машина партии сменила направление. И вопрос тут заключается в том, что было раньше: сделка Casaleggio Associati с Москвой, или же все это политический разворот", - заключает Майлер.