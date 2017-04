27 апреля 2017 г. Пол Кейн | The Washington Post Тень России по-прежнему нависает над Трампом и Конгрессом - несмотря на налоги, расходы бюджета и здравоохранение "Призрак российского вмешательства в выборы 2016 года продолжает нависать над Конгрессом и президентом Трампом даже в столь значимую неделю, как эта, - пишет Пол Кейн в американском издании The Washington Post. - Ожидалось, что Конгресс, который вернулся к работе после двухнедельного перерыва, сфокусируется на том, чтобы до крайнего срока, истекающего в пятницу, одобрить финансирование федерального правительства на оставшиеся месяцы 2017 года". Обсуждение федерального бюджета усложнилось после того, как Трамп объявил, что представит в среду свой масштабный пересмотр налоговой системы в том виде, в каком ему будет угодно; а ко всему прочему добавились попытки консерваторов в Палате представителей продвинуться в усилиях по отмене реформы системы здравоохранения Obamacare, сообщает автор. Однако, как говорится далее, утром во вторник два самых высокопоставленных члена Комитета по надзору Палаты представителей - республиканец Джейсон Чаффец и демократ Элайджа Каммингс - объявили, что первый избранник Трампа на должность советника по национальной безопасности Майкл Флинн, "вероятно, нарушил закон, не раскрыв доход из иностранных источников, полученный за выступление в России и лоббистскую деятельность в интересах Турции, перед тем как начать свою недолгую работу в администрации в этом году". Как отмечает журналист, это "плохие новости для Трампа, который, как кажется, никак не может сбросить с себя обвинения в подозрительной близости с Россией". "Затем, в противоположном крыле Капитолия, Сенат наконец-то подтвердил кандидатуру нового заместителя генерального прокурора - Рода Розенштейна, проголосовав за него подавляющим межпартийным большинством - 94 против 6, - информирует издание. - Главной обязанностью Розенштейна будет ежедневный надзор за министерством юстиции, но его самым публичным заданием станет принятие финальных решений по всему, что касается контрразведывательного расследования российского вмешательства в американскую политику и каких-либо возможных связей [России] со штабом Трампа". Это связано с тем, что генеральному прокурору Джеффу Сешнсу пришлось взять самоотвод от координации расследования касательно прошлогодних выборов, напоминает газета. Автор сообщает, что "подавляющее большинство сенаторов считает, что прошлое Розенштейна в качестве прокурора США в Балтиморе, сначала назначенного республиканским Белым домом при Джордже Буше-младшем, а потом поддержанного и демократической администрацией Обамы, сделает его идеальным кандидатом, чтобы довести это расследование до надлежащего завершения". "Никто не уверен, куда заведут многочисленные расследования, - говорится в статье. - А пыл всех разоблачений немного поутих". Однако журналист полагает, что этот вопрос "не скоро уйдет из поля зрения. Он постоянно маячит фоном". Лидер меньшинства в Сенате Чарльз Шумер вместе с коллегами по Демократической партии решил, что эта неделя является подходящим моментом, чтобы покритиковать председателя Комитета по разведке Сената Ричарда Бурра "за то, как он руководит изучением силами комитета российских взломов электронной почты и прочих кибератак, направленных на то, чтобы склонить выборы в пользу Трампа", сообщает журналист. Во вторник Шумер сказал прессе, что Бурр продвигается "слишком медленно". В ответ Бурр "обнародовал дополнительную информацию о расследовании, включая то, что недавно были наняты два дополнительных следователя", то есть общее их число возросло до девяти, по сравнению с семью, о которых сенатор говорил в прошлом месяце, передает корреспондент. Также Бурр рассказал, что его комитет "провел 27 допросов со свидетелями, связанными с российским расследованием, и еще небольшое количество допросов запланировано на ближайшее время". В завершение автор сообщает еще об одном расследовании, связанном с Россией: 8 мая подкомитет Судебного комитета Сената допросит в качестве свидетелей уволенную Трампом с поста генерального прокурора Салли Йейтс и бывшего директора национальной разведки Джеймса Клэппера. Глава Судебного комитета сенатор Линдси Грэм, "один из главных критиков Трампа, проводящий жесткую линию по всему, что связано с Россией", объявил об этом параллельном расследовании после того, как в понедельник ночью он, в компании своего главного союзника сенатора Джона Маккейна, отужинал в Белом доме с Трампом, сообщает издание. Ссылаясь на Politico, издание пишет, что, по словам Грэма, Трамп выразил "здоровый взгляд на то, насколько можно доверять России". Источник: The Washington Post