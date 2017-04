27 апреля 2017 г. Алан Фриман | The Washington Post Власти канадской провинции Онтарио вскоре будут платить четырем тысячам семей "ни за что" Правительство провинции Онтарио - самой многонаселенной в Канаде - присоединяется к эксперименту с безусловным базовым доходом, сообщает журналист The Washington Post Алан Фриман. "Чтобы проверить, как выплата гражданам безусловного базового дохода работает на практике, будет осуществлена пилотная программа, рассчитанная на три года", - поясняет издание. "Многие люди беспокоятся о том, какие перспективы мир обещает их детям, - заявила премьер-министр Онтарио Кэтлин Уилл в понедельник на пресс-конференции. - Это мир глобальной конкуренции, урезанных социальных льгот, мир, где все больше людей работает на условиях частичной занятости". Газета излагает план: власти Онтарио будут выплачивать базовый доход четырем тысячам семей с низкими доходами, выбранным произвольно, в городах Гамильтон и Тандер-Бэй, а также в сельском поселении Линдси. Деньги будут выплачиваться всем участникам программы - работающим и неработающим. В программу будут включены как получатели социальных пособий, так и семьи, члены которых работают, но считаются "бедняками". "Лицо, не состоящее в браке, может получить до 16989 канадских долларов в год, супружеская пара - до 24027 канадских долларов в год плюс надбавка - 6 тыс. долларов на одного человека с инвалидностью. Чтобы поощрить участников к поискам оплачиваемой работы, участники программы смогут оставлять себе 50% всех заработанных денег (так в оригинале. В действительности согласно проекту из базового пособия будет вычитаться эквивалент половины заработанных денег. - Прим. ред.). Они по-прежнему будут получать пособия на детей от правительств Канады и Онтарио. Ожидаемая стоимость программы - около 150 млн долларов", - говорится в статье. Издание замечает, что среди сторонников безусловного базового дохода в мире есть как левые, так и правые политики. Левые считают, что "механизмы безопасности" в обществе надо расширять, правые полагают, что традиционные системы соцобеспечения забюрократизированы и предполагают чрезмерное вмешательство в частную жизнь. Источник: The Washington Post