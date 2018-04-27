Путин пригласил друга Блаттера на ЧМ, и тот снова заболел манией величия

Как раз к самому крупному футбольному событию года, за несколько недель до старта чемпионата мира по футболу в России, экс-президент FIFA Зепп Блаттер, о котором давно не было слышно, вдруг подал признаки жизни, пишет немецкий таблоид Bild.

"14 июня я буду присутствовать на первом матче ЧМ - игре России против Саудовской Аравии. Если Владимир меня пригласит, то и на конгрессе FIFA. Там будут присутствовать два президента FIFA. Джанни Инфантино и я. Потому что я все еще являюсь президентом. Меня не убирали с должности, меня только временно отстранили", - заявил Блаттер швейцарскому изданию Blick.

"Судя по всему, Блаттеру недостаточно быть болельщиком на ЧМ. Он хочет снова официально выступать в FIFA? Но ведь он был отстранен комиссией по этике FIFA в конце 2015 года!" - возмущается автор статьи.

Правда, на конгрессе Блаттера не ждут. Представитель FIFA заявил в разговоре со швейцарским изданием: "Приглашения на конгресс рассылает FIFA". "А не лучший дружок Блаттера Владимир Путин", - добавляет корреспондент.

Тесная дружба связывает Путина и Блаттера по крайней мере с момента передачи права на проведение ЧМ. "Я считаю, что такие люди, как мистер Блаттер, или главы крупных международных спортивных федераций или Олимпийских игр, заслуживают особого признания. Если кто-то заслуживает Нобелевской премии, то это именно эти люди", - цитирует издание слова Путина.