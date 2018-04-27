Полигон, где Северная Корея проводила ядерные испытания, разрушился?

"Решение Ким Чен Ына приостановить ядерные испытания и закрыть полигон заострило внимание на нынешнем состоянии объекта, на котором режим взорвал максимум шесть атомных бомб", - пишет журналист El Pais Хавьер Фонтдеглория. "Две группы китайских ученых согласны с диагнозом: гора, под которой скрыта ядерная шахта Пунгери, обрушилась, и в результате полигон стал непригодным к использованию, так что заявление Кима продиктовано скорее обстоятельствами, чем добровольным желанием. Однако американские аналитики, фиксируя, что активность в окрестностях полигона снизилась, все же полагают, что он по-прежнему пригоден для дальнейших испытаний", - говорится в статье.

Автор статьи напоминает: последние испытания атомной бомбы на этом полигоне, произведенные 3 сентября прошлого года, спровоцировали землетрясение силой 6,3 балла. Две группы китайских ученых, изучив кадры, сделанные со спутников, и данные с сейсмических станций, пришли к выводу, что спустя несколько минут после испытаний значительная часть полигона обрушилась. Геологи из Университета науки и техники (Хэфэй) полагают, что в толще горы образовалась воронка диаметром 200 м и к этой полости частично сползла вершина.

Сейсмологи из провинции Цзилинь предполагают, что в горе возник проход, сквозь который может "просачиваться" радиация.

Тем временем авторы материалов на сайте 38North, связанном со Школой высших международных исследований Университета Джонса Хопкинса (США), пришли к выводу, что по крайней мере часть тоннелей шахты по-прежнему "полностью пригодна для эксплуатации". "Вероятно, персонал базы забросил северную часть комплекса, где проводились последние ядерные испытания, но весь март наблюдались новые земляные работы на восточной стороне, которые в середине апреля полностью прекратились", - пересказывает издание слова экспертов. Американские специалисты выдвигают два предположения: "либо туннель построен и подготовлен для новых испытаний, либо замедление работ отражает текущие политические перемены".