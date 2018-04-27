Меркель надавит на Трампа по вопросу санкций против России

"На этой неделе во время своего визита в Вашингтон президент Франции Макрон раскритиковал ряд позиций администрации Трампа. Канцлер Германии Меркель, возможно, обнаружит, что ей больше созвучны взгляды Белого дома - по крайней мере, в части санкций США против России", - пишет журналистка Foreign Policy Эмили Темкин, поясняя, что эту тему Трамп и Меркель, возможно, обсудят сегодня в Белом доме.

"Новейшие меры, введенные в соответствии с законом о санкциях от 2017 года, который Конгресс навязал Трампу, в особенности дают США возможность налагать кары на европейские компании, работающие с российскими фирмами в таких ключевых секторах, как энергетика и оборона. Когда в прошлом году закон был принят подавляющим большинством голосов, Германия и Австрия уже раскричались из-за того, что США, по их мнению, превышают свои полномочия; теперь, как ожидается, Меркель снова потребует определенного смягчения", - пишет издание.

"По этому пункту Меркель, возможно, обнаружит, что Трамп - отчасти родная душа: еще один лидер, которому не хочется оказывать на Россию слишком сильное экономическое давление (или даже возлагать на нее вину) за ее дестабилизирующие действия. Белый дом притормозил дополнительные санкции, которые ожидались в ответ на российские действия в Сирии. А смятение, которое вызвали в Европе санкции от 6 апреля, по-видимому, повлияло на решение администрации Трампа продлить срок выполнения санкций в отношении "Русала", - пишет издание.

Журнал замечает: "Скептическое отношение европейцев к жесткому курсу в отношении России посредством экономических санкций усиливается даже после недавнего покушения на жизнь экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля на британской территории, и Германия задает тон. Александер Добриндт из Баварского христианского общественного союза усомнился, что санкции в отношении России срабатывают, и потребовал диалога, а новый опрос членов СДПГ показал, что 81% против ужесточения курса в отношении Москвы".

"Маловероятно, что Европа согласится нести экономические потери ради сдерживания России - страны, которую немецкое общество в особенности не считает угрозой", - заключает автор.