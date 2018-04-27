Знаете ли вы, где ваши российские олигархи?

"Американские законодатели требуют от администрации США принять жесткие меры в отношении России, и сейчас они обратили взгляды на международные банки, чтобы "затянуть петлю" вокруг обширной финансовой империи российского президента Владимира Путина", - сообщает Foreign Policy.

Сенаторы-демократы Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус направили письмо главам восьми крупных банков - трех в США и пяти в Европе, - запросив подробную информацию по счетам и активам главных сторонников Путина, вслед за публикацией Министерством финансов "списка олигархов" России, совпавшего с новыми санкциями.

"Однако законодатели, поддерживающие эту меру, могут столкнуться с трудной задачей. Банки не обязаны по закону отвечать на это письмо, и, особенно с учетом масштаба списка олигархов, это требование может оказаться нормативно-правовым и политическим минным полем для банков, обязанных сохранять информацию о клиентах в тайне", - отмечают авторы статьи Робби Греймер и Эмили Тэмкин.

"За этим не стоит никаких правовых процедур", - отмечает бывший сотрудник Министерства финансов США, попросивший об анонимности. Это письмо "нарушает правовую и нормативную среду деятельности банков и создает условия, в которых банки не знают, как поступать", считает бывший чиновник.

"Похоже, авторы одновременно призывают к расширению недавних санкций [против лиц особых категорий] до любого олигарха из списка 29 января и в то же время предполагают, что американские банки должны иметь в виду, что ни с кем из олигархов уже нельзя иметь дело, и оборвать с ними связи", - считает Мэтью Рожански, директор Института Кеннана при Центре Уилсона (Вашингтон).

Однако большая часть российских денег хранится в недвижимости, а не в американских банках, что "скорее относится к компетенции Конгресса, а не банков", отмечает Питер Харрел, бывший сотрудник Госдепартамента, работавший над санкциями.

Американские банки запрашивают у лиц, открывающих счета, личные данные. Тем не менее, покупка недвижимости требует гораздо меньшего. "Следовательно, российским олигархам было намного проще купить недвижимость в США, чем хранить деньги в американской финансовой системе", - добавляет Харрелл.