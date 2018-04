27 апреля 2018 г. Редакция | Financial Times На саммите Северной и Южной Кореи надежда встречается с реализмом В 1980-х Рональд Рейган, договариваясь о ядерном разоружении с Советским Союзом, любил цитировать русскую поговорку: "Доверяй, но проверяй". Эта фраза может служить полезным девизом и для президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, пишет Financial Times в редакционной статье. "Ажиотаж по поводу возможного мирного договора и ядерного разоружения на Корейском полуострове понятен. Но мир уже через это проходил - как и президент Мун, - отмечает издание. - Мун был главой администрации при последнем южнокорейском президенте, проводившем саммит с Севером". В 2007 году, напоминает FT, была достигнута договоренность о том, что Северная Корея заморозит ядерную программу в обмен на экономическую помощь, однако эти прорывные решения не укоренились. "Эта история несбывшихся надежд не означает, что саммит между Кореями на этой неделе обречен на провал. Но даже к очевидному успеху следует относиться с осторожностью, а уступкам Северной Кореи нужно доверять, но проверять", - подчеркивает газета. Сокрушительное давление экономических санкций означает, что у Кима есть все основания попытаться прибегнуть к старой тактике "замани и обмани". Но есть и новые стратегические обстоятельства: воинственная риторика Трампа подразумевает, что теперь у Северной Кореи, возможно, больше причин опасаться последствий невыполнения обещаний. По словам южнокорейцев, режим Ким Чен Ына желает обсудить полную денуклеаризацию и больше не требует взамен вывода с полуострова американских войск. Эти намерения необходимо тестировать, настаивает FT. "Прошлый опыт дает основания предположить, что Южной Корее не следует немедленно предоставлять экономическую помощь, основываясь лишь на обещании уступок по ядерному вопросу, - говорится в статье. - Проверить какие бы то ни было шаги Севера по ядерному разоружению будет очень сложно, поскольку потребуются иностранные инспекции и вмешательства, которые скрытный Север никогда не был готов терпеть. Увязать разоружение с экономическими мерами в рамках пошагового процесса тоже будет трудной задачей, хотя это может иметь решающее значение для придания любому соглашению весомости и обеспечения к нему доверия". Источник: Financial Times