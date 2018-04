27 апреля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Ким и Мун: мир изумлен позитивными новостями Немудрено, что вокруг встречи лидеров Северной и Южной Кореи царит "ажиотаж", пишет FT: режим Ким Чен Ына желает обсудить полную денуклеаризацию полуострова и больше не требует взамен вывода американских войск. Исход этой встречи заложит основу для запланированного саммита Кима и президента Трампа, указывает WSJ. Киму нужен новый способ утверждения власти, и он выбирает политику, основанную на параллельном развитии ядерного оружия и экономики, отмечает Tages-Anzeiger. "Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, вступившим на территорию Южной Кореи, когда он перешагнул через военную демаркационную линию в пятницу и пожал руку южнокорейскому президенту Мун Чжэ Ину", - пишут корреспонденты The Wall Street Journal. Исход их встречи должен определить будущее отношений на Корейском полуострове и заложить основу для запланированного саммита Кима и президента Дональда Трампа. "Центральные вопросы на переговорах - что может потребовать Северная Корея и на какие уступки может пойти Южная Корея, чтобы сохранить атмосферу примирения и рассчитывать на дальнейшие переговоры с целью убедить режим отказаться от ядерного оружия", - пишут авторы. На прошлой неделе Ким заявил, что он приостанавливает ядерные и ракетные испытания, но дал понять, что не намерен отказываться от ядерных средств устрашения. Мун, в свою очередь, заявил, что более активное двустороннее экономическое сотрудничество может способствовать выстраиванию доверительных отношений между Северной Кореей и внешним миром, и предположил, что Южная Корея, возможно, сделает шаги к подписанию мирного договора, что станет официальным завершением Корейской войны. Консервативные критики реверанса Муна предупреждают, что мирный договор может обосновать требования Пхеньяна по выведению американских войск с полуострова. Ким, возможно, пытается приблизить Сеул к Пхеньяну и ослабить его связи США. Вашингтон может оказаться неготовым к подписанию мирного договора, говорится в статье. "Что происходит с альянсом, когда один союзник объявляет мир, а другой - нет? Для Муна это щекотливый компромисс", - считает Адам Маунт, старший научный сотрудник Федерации американских ученых в Вашингтоне. Встреча на границе Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ина должна положить начало денуклеаризации Корейского полуострова, подготовить заключение мирного договора и заложить основу для более тесных отношений между двумя Кореями, пишет журналист Tages-Anzeiger Кристоф Найдхарт. Северная Корея видит угрозу не со стороны Южной Кореи, а со стороны США. Поэтому требуемую Вашингтоном "полную, поддающуюся проверке, необратимую денуклеаризацию" Северная Корея должна обсуждать с Трампом. Ким хочет за это от США "полной, поддающейся проверке, необратимой гарантии безопасности", которая включала бы и гарантию сохранения режима. Это, вероятно, будет невозможно без заключения мирного договора, однако для этого Трампу понадобится согласие Конгресса. "Подводных камней, таким образом, достаточно", - рассуждает Найдхарт. Сегодняшняя Северная Корея - не та, что была несколько лет назад, говорят в дипломатических кругах Сеула: если отец нынешнего правителя Ким Чен Ир опирался в политике на армию, то Ким Чен Ын вскоре после вступления в должность начал пропагандировать политику, которая основывается на параллельном развитии ядерного оружия и экономики. Главной целью Ким Чен Ына является гарантия дальнейшего существования его режима. Его отцу удавалось это обеспечивать только при помощи репрессий. Киму нужен новый способ утверждения власти: ему нужно встать во главе нового экономического развития, которое, в сущности, началось без него, пишет автор. В идеальном случае ему удастся открыть и либерализовать экономику без ущерба своему господству. Поэтому он хочет осуществить ядерное разоружение, предполагают эксперты в Сеуле. Кроме того, тоннели для испытаний на северокорейском ядерном полигоне обрушились. Повод шагнуть навстречу дали Киму зимние Олимпийские игры. Также в Пхеньяне поняли, что предыдущий президент Южной Кореи Пак Кын-Хе не была заинтересована в примирении между Кореями, в то время как для Мун Чжэ Ина это приоритетный вопрос. До 9 сентября, 70-летия основания КНДР, Пхеньян, скорее всего, не будет устраивать провокаций, убеждены эксперты. Стоит надеяться, что за это время удастся поставить на рельсы мирный процесс, который будет нелегко повернуть вспять. "Нынешняя встреча - это только начало", - заключает журналист. В 1980-х Рональд Рейган, договариваясь о ядерном разоружении с Советским Союзом, любил цитировать русскую поговорку: "Доверяй, но проверяй". Эта фраза может служить полезным девизом и для президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, пишет Financial Times в редакционной статье. "Ажиотаж по поводу возможного мирного договора и ядерного разоружения на Корейском полуострове понятен. Но мир уже через это проходил - как и президент Мун, - отмечает издание. - Мун был главой администрации при последнем южнокорейском президенте, проводившем саммит с Севером". В 2007 году, напоминает FT, была достигнута договоренность о том, что Северная Корея заморозит ядерную программу в обмен на экономическую помощь, однако эти прорывные решения не укоренились. Сокрушительное давление экономических санкций означает, что у Кима есть все основания попытаться прибегнуть к старой тактике "замани и обмани". Но есть и новые стратегические обстоятельства: воинственная риторика Трампа. По словам южнокорейцев, режим Ким Чен Ына желает обсудить полную денуклеаризацию и больше не требует взамен вывода с полуострова американских войск. Эти намерения необходимо проверять, настаивает FT, не рекомендуя Южной Корее немедленно предоставлять экономическую помощь. Проверить шаги Пхеньяна по ядерному разоружению будет очень сложно, указывает издание: потребуются иностранные инспекции и вмешательства, которые скрытный Север терпеть не может. Увязать разоружение с экономическими мерами в рамках пошагового процесса тоже будет трудной задачей. "Решение Ким Чен Ына приостановить ядерные испытания и закрыть полигон заострило внимание на нынешнем состоянии объекта, на котором режим взорвал полдюжины атомных бомб", - пишет журналист El Pais Хавьер Фонтдеглория. Две группы китайских ученых согласны с диагнозом: гора, под которой скрыта ядерная шахта Пунгери, обрушилась. Ядерные испытания на этом полигоне 3 сентября прошлого года спровоцировали землетрясение силой 6,3 балла. Китайские ученые, изучив спутниковые снимки и данные сейсмических станций, пришли к выводу, что спустя несколько минут после испытаний значительная часть полигона обрушилась. Геологи из Университета науки и техники (Хэфэй) полагают, что в толще горы образовалась воронка диаметром 200 м и к этой полости частично сползла вершина. Сейсмологи из провинции Цзилинь предполагают, что в горе возник проход, сквозь который может "просачиваться" радиация. Тем временем авторы материалов на сайте 38North, связанном со Школой высших международных исследований Университета Джонса Хопкинса (США), пришли к выводу, что по крайней мере часть тоннелей шахты по-прежнему "полностью пригодна для эксплуатации". "Вероятно, персонал базы забросил северную часть комплекса, где проводились последние ядерные испытания, но весь март наблюдались новые земляные работы на восточной стороне, которые в середине апреля полностью прекратились", - сообщили эксперты. Либо тоннель построен, либо замедление работ отражает текущие политические перемены, говорят специалисты. Япония обеспокоена фотографиями десерта, который включен в меню сегодняшней встречи президентов Северной и Южной Кореи, пишет корреспондент The Los Angeles Times Гэвин Блэр. Судя по фото, манговый мусс "будет увенчан картой Корейского полуострова и пары спорных островов", поясняет автор. "Это достойно огромного сожаления", - заявила в среду представитель МИД Японии. "Мы попросили не подавать этот десерт", - сказала она. Автор статьи комментирует: "На арене запутанной, напряженной и порой вздорной геополитики в Восточной Азии еда давно стала оружием дипломатии". В ноябре прошлого года на ужине президентов США и Южной Кореи в меню присутствовали креветки, выловленные у острова Докдо (он же Такесима), о принадлежности которого спорят Сеул и Токио. В меню сегодняшнего саммита есть также "новая интерпретация" швейцарского жареного картофеля - возможно, он вызовет легкую ностальгию у Кима, который учился в школе в Швейцарии, замечает автор. Есть рыба-солнечник с юга, которую подадут вместе с горбылем, привезенным с севера. А также, по личной просьбе Муна, в меню включена холодная гречневая лапша, которую приготовит шеф-повар одного из известнейших северокорейских ресторанов. Что касается мангового мусса, то он украшен "синим силуэтом Корейского полуострова, причем четко видно, что в состав объединенной Кореи включены спорные острова", описывает автор. "Для президента Муна это хороший способ заработать реноме националиста в своей стране", - говорит Стивен Нейги (Международный христианский университет, Токио). По мнению эксперта, Япония поступила глупо, среагировав на карту на десерте. 