Не просто десерт: накануне межкорейского саммита Япония возмутилась картой, изображенной на манговом муссе

Япония обеспокоена фотографиями десерта, который включен в меню сегодняшней встречи президентов Северной и Южной Кореи, пишет корреспондент The Los Angeles Times Гэвин Блэр. Судя по фото, манговый мусс "будет увенчан картой Корейского полуострова и пары спорных островов", поясняет автор.

"Это достойно огромного сожаления", - заявила в среду представитель МИД Японии, добавив, что ее страна выразила протест. "Мы попросили не подавать этот десерт", - сказала она.

Автор статьи комментирует: "На арене запутанной, напряженной и порой вздорной геополитики в Восточной Азии еда давно стала оружием дипломатии". В ноябре прошлого года на ужине президентов США и Южной Кореи в меню присутствовали креветки, выловленные у острова Докдо (он же Такесима), о принадлежности которого спорят Сеул и Токио.

Корреспондент переходит к меню сегодняшнего саммита, которое обнародовала южнокорейская сторона: "Есть корейская "новая интерпретация" швейцарского жареного картофеля - возможно, он вызовет легкую ностальгию у Кима, который учился в школе в Швейцарии. Есть рыба-солнечник с юга, которую подадут вместе с горбылем, привезенным с севера. А также, по личной просьбе Муна, в меню включена холодная гречневая лапша, которую приготовит шеф-повар одного из известнейших северокорейских ресторанов.

Что касается мангового мусса, то он украшен "синим силуэтом Корейского полуострова, причем четко видно, что в состав объединенной Кореи включены спорные острова", описывает автор.

"Для президента Муна это хороший способ заработать реноме националиста в своей стране, как и в прошлый раз, когда он угостил Трампа креветками с Докдо", - говорит Стивен Нейги (Международный христианский университет, Токио). По мнению эксперта, Япония поступила глупо, среагировав на карту на десерте: она только порадовала корейцев.